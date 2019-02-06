İcradan ev nasıl alınır? İşte bilmeniz gerekenler

İcralık evleri almak eskisinden daha kolay hale geldi. Yükümlülüğünü yerine getiremeyenlerin evlerine alacaklı taraf icra takibi başlatıyor. Bu noktadan sonra icra daireleri satış işlemlerini başlatıyor.
İcra daireleri tarafından satışa çıkarılan evlere ilişkin tüm bilgiler esatis.uyap.gov.tr adresinden görülebiliyor. Evin fotoğrafı, içerisinde bulunan mutfak, laminant, banyo malzemelerinin özellikleri, toplu ulaşıma yakın olup olmadığı gibi bir çok bilgi icra dairelerinin ilanlarında yer alıyor. Evin özelliklerini görebilmek için UYAP sistemine ücretsiz üye olmanız gerekiyor.
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