Â ÃœnlÃ¼ ve milyonlarca dolar servete sahip olan Ã¼nlÃ¼lerin davranÄ±ÅŸlarÄ± hakkÄ±nda ne biliyorsanÄ±z unutun. En azÄ±ndan bazÄ±larÄ± iÃ§in. Ã‡Ã¼nkÃ¼ bazen herkesi ÅŸaÅŸÄ±rtabiliyorlar. Bunun son Ã¶rneÄŸi de 71'inci Cannes Film Festivali'de yaÅŸandÄ±.
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