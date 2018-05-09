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Çok ÅŸaÅŸÄ±rttÄ±

ÃœnlÃ¼ oyuncuyu bÃ¶yle gÃ¶renler Ã¶yle Ã§ok ÅŸaÅŸÄ±rdÄ± ki!

HÃ¼rriyet Haber
09.05.2018 - 12:04 | Son GÃ¼ncelleme:
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Ã‡ok ÅŸaÅŸÄ±rttÄ±Next

Â ÃœnlÃ¼ ve milyonlarca dolar servete sahip olan Ã¼nlÃ¼lerin davranÄ±ÅŸlarÄ± hakkÄ±nda ne biliyorsanÄ±z unutun. En azÄ±ndan bazÄ±larÄ± iÃ§in. Ã‡Ã¼nkÃ¼ bazen herkesi ÅŸaÅŸÄ±rtabiliyorlar. Bunun son Ã¶rneÄŸi de 71'inci Cannes Film Festivali'de yaÅŸandÄ±.

FotoÄŸraflar: AFP, AP, ReutersÂ

Etiketler: cate blanchett , altÄ±n kÃ¼re , cannes film festivali

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