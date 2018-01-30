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Çok rahatsÄ±z edici!

ÃœnlÃ¼ model kardeÅŸlerin Ã§Ä±plak pozu eleÅŸtiri yaÄŸmuruna tutuldu.

HÃ¼rriyet Haber
30.01.2018 - 12:19 | Son GÃ¼ncelleme:
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Ã‡ok rahatsÄ±z ediciNext

Moda dÃ¼nyasÄ±nÄ±n son dÃ¶nemdeki en gÃ¶zde iki modeli Bella Hadid ve Gigi Hadid, Vogue dergisinin Ä°ngiltere edisyonu iÃ§in objektif karÅŸÄ±sÄ±na geÃ§ti. Ä°ki kardeÅŸin Ã§Ä±plak pozu ise sosyal medyada tartÄ±ÅŸma konusu oldu.

FotoÄŸraflar: Instagram, Backgrid USA Â

Etiketler: bella hadid , gigi hadid , vogue

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