Moda dÃ¼nyasÄ±nÄ±n son dÃ¶nemdeki en gÃ¶zde iki modeli Bella Hadid ve Gigi Hadid, Vogue dergisinin Ä°ngiltere edisyonu iÃ§in objektif karÅŸÄ±sÄ±na geÃ§ti. Ä°ki kardeÅŸin Ã§Ä±plak pozu ise sosyal medyada tartÄ±ÅŸma konusu oldu.
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