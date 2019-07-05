Çok parası olan böyle tatil yapıyor

Dünyanın dört bir yanında yaşayan zengin ailelerin çocuklarının lüks yaşam tarzlarını gözler önüne serdiği paylaşımlarla dolu olan bu hesap şu sıralar "yaz tatilinde."
Yani bir başka deyişle kullanıcılar lüks yaz tatillerinde çektikleri pozlarını takipçileriyle paylaşıyor. İşte dünyanın en gözde tatil beldelerinde, beş yıldızlı otellerde, lüks yatlarda, özel jetlerde tatillerini geçiren zengin çocukların paylaşımlarından örnekler.
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