Ã‡ok Ã¶zÃ¼r diliyorum hepinizden

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HÃœRRÄ°YET KURUMSAL

YÄ±l 1948. GÃ¼nlerden 1 MayÄ±s... Rotatifler, TÃ¼rk basÄ±n tarihine damgasÄ±nÄ± vuracak HÃ¼rriyet iÃ§in dÃ¶nÃ¼yor ve TÃ¼rkiyeyeni bir gazeteye uyanÄ±yor.

1 MayÄ±s 1948â€™de okuyucusuyla buluÅŸan HÃ¼rriyet, ilk gÃ¼nden bu yana "TarafsÄ±z ve kaynaÄŸÄ±ndan doÄŸru haber" ilkesinden Ã¶dÃ¼n vermeksizin yayÄ±n yaÅŸamÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rmekte, sektÃ¶rÃ¼nÃ¼n Ã¶ncÃ¼ ve Ã¶rnek gazetesi konumunu daha da Ã¶teye gÃ¶tÃ¼rerek kÃ¼resel bir medya markasÄ± olma iddiasÄ±yla geleceÄŸe uzanmaktadÄ±r.

O gÃ¼nden bugÃ¼ne, ilk gÃ¼nkÃ¼ heyecanÄ± yitirmeden, "her sabah yeni bir gÃ¼n baÅŸlar ve rotatifler dÃ¶ner" anlayÄ±ÅŸÄ±yla kurumsallaÅŸan HÃ¼rriyet, bugÃ¼n TÃ¼rkiyeâ€™nin en Ã§ok okunan gazetelerinden biri ve Ã§ok sesli bir toplumun aynasÄ±dÄ±r. Birkitle gazetesi olarak, TÃ¼rkiyeâ€™nin en Ã¼cra kÃ¶ÅŸesindeki kahvehanelerden, ev kadÄ±nlarÄ±nÄ±n mutfaÄŸÄ±na dek geniÅŸ bir okur kitlesiyle buluÅŸmakta, basÄ±lÄ± gazetesiyle her gÃ¼n 1,4 milyon kiâ€‹ÅŸiye ulaÅŸmaktadÄ±r. KÃ¼reselleÅŸen dÃ¼nya, deÄŸiÅŸen gazetecilik anlayÄ±ÅŸÄ± Ã§erÃ§evesinde her platformda okurlarÄ± ve paydaÅŸlarÄ±yla iletiÅŸim halinde olmayÄ± ilke edinenHÃ¼rriyet basÄ±lÄ± gazetenin yanÄ± sÄ±ra web-cep- tabletâ€™den de gÃ¼nde milyonlarca kiÅŸiye eriÅŸmekte, â€‹â€‹â€‹68.yÄ±lÄ±nda gÃ¼nlÃ¼kortalama 3.â€‹3 milyon ziyaretÃ§iye ulaÅŸmaktadÄ±r.

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Ã‡ok uluslu bÃ¼yÃ¼k ÅŸirketlerden, kobilere, startupâ€™lardan ik danÄ±ÅŸmanlarÄ±na 155 Bini aÅŸkÄ±n firma YenibiriÅŸâ€™i tercihediyor. YenibiriÅŸ ile kolayca ilan verebilir, aradÄ±ÄŸÄ±nÄ±z adaya hÄ±zla ulaÅŸabilirsiniz..

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Magazin
16 KasÄ±m 2019 - 10:02,

Çok özür diliyorum hepinizden

Kim Kardashian, sosyal medya hesabÄ±ndan yaptÄ±ÄŸÄ± bu paylaÅŸÄ±mla Ã¶zÃ¼r diledi.

INSTAGRAM

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TV yÄ±ldÄ±zÄ± Kim Kardashian uzun sÃ¼redir ekranlarÄ±n dÄ±ÅŸÄ±nda kozmetik ve vÃ¼cut ÅŸekillendirici Ã¼rÃ¼n markalarÄ±yla da servetine servet katÄ±yor.

INSTAGRAM

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Kanye West ile evli olan 39 yaÅŸÄ±ndaki dÃ¶rt Ã§ocuk annesi Kardashian'Ä±n Ã¶zellikle de kadÄ±nlara yÃ¶nelik olarak hazÄ±rlanan vÃ¼cut ÅŸekillendirici iÃ§ giyim koleksiyonu bÃ¼yÃ¼k ilgi gÃ¶rdÃ¼.Â Bir sÃ¼re Ã¶nce piyasaya Ã§Ä±kan Ã¼rÃ¼n Ã¶yle Ã§ok talep gÃ¶rdÃ¼ ki bir anda hepsi tÃ¼kendi.

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Bu ÅŸekillendiricilerin yeniden Ã¼retimi biraz zaman aldÄ±. Kardashian, Instagram sayfasÄ±nda yaptÄ±ÄŸÄ± paylaÅŸÄ±mla Ã¼rÃ¼nÃ¼n yeniden stoklara geldiÄŸini ve yakÄ±nda satÄ±ÅŸÄ±nÄ±n baÅŸlayacaÄŸÄ±nÄ± duyurarak , kullanÄ±cÄ±larÄ± bu kadar uzun sÃ¼re beklettikleri iÃ§in Ã¶zÃ¼r diledi.

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Kim Kardashian, sosyal medya hesaplarÄ± aracÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla bu Ã¼rÃ¼nlerin tanÄ±tÄ±mlarÄ±nÄ± da kendisi yapÄ±yor.

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Ã‡ok Ã¶zÃ¼r diliyorum hepinizden

Kim Kardashian, sosyal medya hesabÄ±ndan yaptÄ±ÄŸÄ± bu paylaÅŸÄ±mla Ã¶zÃ¼r diledi.

INSTAGRAM

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