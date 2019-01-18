Çok korkuyorum senden

İngiliz kraliyet ailesinin iki gelini arasındaki gerilim haftalardır konuşuluyor. Her ne kadar Noel etkinliği sırasında yan yana yürüyüp dostane bir görünüm sergileseler de aralarının çok da iyi olmadığı biliniyor. Hatta Kate Middleton'ın geçen haftaki doğum günü partisine Prens Harry ile Meghan Markle'ı davet etmemesi de iki gelinin arasının hala düzelmediği söylentilerini güçlendirdi.
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