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Haberler >Ekonomi>Çok konuşulmuştu, işlemler kolaylaştı! Evler 1 Euro'dan satışa çıktı

Çok konuşulmuştu, işlemler kolaylaştı! Evler 1 Euro'dan satışa çıktı

İtalya'da 2 belediye, nüfus kaybı yaşayan kasabalarını canlandırmak için başlattığı "1 Euro'ya Ev" projesinde işlemleri kolaylaştırdığını söylüyor.

BBC Türkçe - Görseller: ingimage
13.04.2019 - 01:37 | Son Güncelleme:
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Çok konuşulmuştu, işlemler kolaylaştı Evler 1 Eurodan satışa çıktıNext

Napoli yakınlarındaki Zungoli ve Sicilya adasındaki Mussomeli kasabaları bürokrasiden ve görmedikleri bir evi almak almaktan çekinen potansiyel müşteriler için İtalya'ya gitmeye gerek kalmadan alımların internet üzerinden yapılabilmesini sağlayacak siteler kurdu.

Etiketler: konut , kasaba , haberler

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