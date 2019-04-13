Çok konuşulmuştu, işlemler kolaylaştı! Evler 1 Euro'dan satışa çıktı

Napoli yakınlarındaki Zungoli ve Sicilya adasındaki Mussomeli kasabaları bürokrasiden ve görmedikleri bir evi almak almaktan çekinen potansiyel müşteriler için İtalya'ya gitmeye gerek kalmadan alımların internet üzerinden yapılabilmesini sağlayacak siteler kurdu.
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