Çoğu kişi bilmiyor... Sigorta priminde buna dikkat! İşte asgari ücretle değişenler...

2019 yılında ise bu tutar, 191.88 liraydı. Evli ve eşi çalışmayan bir çalışan için AGİ, 264.87 lira; evli, eşi çalışmayan bir çocuklu için 297.98 lira, 2 çocuklu için 331.09 lira, 3 çocuklu için 375.23 lira, 4 çocuklu için 375.23 lira. AGİ, evli, eşi çalışan bir kişi içi 220.73 lira; evli, eşi çalışan, bir çocuklu bir kişi için 253.83 lira, 2 çocuklu bir kişi için 286.94 lira, 3 çocuklu bir kişi içinse 331.09 lira.