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Çocuklu ailelere özel kışın keyfini çıkarabilecekleri mekânlar

Çocuklu aileler için oyun alanı olan, kendilerine uygun mekan bulmak kış aylarında daha da zorlaşıyor. İşte işinizi kolaylaştıracak öneriler...

Fotoğraflar: Foursquare
11.01.2018 - 11:13 | Son Güncelleme:
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Çocuklu ailelere özel kışın keyfini çıkarabilecekleri mekânlarNext

Küçük çocuklar kapalı yerlerde çoğu zaman sıkılıp mutsuz olabiliyorlar. Anne babalar da dışarı çıktıkları zaman keyifli vakit geçirmek, rahat bir nefes almak istiyorlar. Bu nedenle içinde oyun alanlarına yer veren mekânlar, çocuklu aileler için mükemmel bir seçenek haline geliyor. Havaların iyice soğuduğu bugünlerde hem çocukların hem de ebeveynlerin harika zaman geçirebilecekleri adreslerden bazıları...

Etiketler: aileye uygun mekanlar , aileye uygun restoranlar , oyun salonu olan restoranlar

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