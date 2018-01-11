Çocuklu ailelere özel kışın keyfini çıkarabilecekleri mekânlar

Küçük çocuklar kapalı yerlerde çoğu zaman sıkılıp mutsuz olabiliyorlar. Anne babalar da dışarı çıktıkları zaman keyifli vakit geçirmek, rahat bir nefes almak istiyorlar. Bu nedenle içinde oyun alanlarına yer veren mekânlar, çocuklu aileler için mükemmel bir seçenek haline geliyor. Havaların iyice soğuduğu bugünlerde hem çocukların hem de ebeveynlerin harika zaman geçirebilecekleri adreslerden bazıları...
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