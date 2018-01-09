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Çocuklarınızın sevebileceği lezzetli ve sağlıklı atıştırmalıklar

Annelerin en büyük şikayetlerinden biri çocuklarının iştahsız olmasıdır. Bu atıştırmalıkları çocuğunuz ile birlikte hazırlayabilir ve farklı şekillerde süsleyerek yemek yemeyi eğlenceli hale getirebilirsiniz.

Hürriyet Haber
09.01.2018 - 09:48 | Son Güncelleme:
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Çocuklarınızın sevebileceği lezzetli ve sağlıklı atıştırmalıklarNext

Çocuklar için, gelişme çağında tükettikleri besinler hayati önem taşır. Ancak, çoğu ebeveyn sağlıklı besinleri çocuklara yedirmekte büyük zorluk yaşar. Çocuklarınıza lezzetli gelecek, severek tüketecekleri sağlıklı tarifleri sizler için derledik!

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