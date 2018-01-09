Çocuklarınızın sevebileceği lezzetli ve sağlıklı atıştırmalıklar
Annelerin en büyük şikayetlerinden biri çocuklarının iştahsız olmasıdır. Bu atıştırmalıkları çocuğunuz ile birlikte hazırlayabilir ve farklı şekillerde süsleyerek yemek yemeyi eğlenceli hale getirebilirsiniz.
Çocuklar için, gelişme çağında tükettikleri besinler hayati önem taşır. Ancak, çoğu ebeveyn sağlıklı besinleri çocuklara yedirmekte büyük zorluk yaşar. Çocuklarınıza lezzetli gelecek, severek tüketecekleri sağlıklı tarifleri sizler için derledik!
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