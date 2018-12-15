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Çocuklarını eski giysilerle büyütüyor

Birçok aile için gayet normal bir durumdur büyük çocuğun küçülen giysilerinin küçük kardeş tarafından da giyilmesi. Hem çocuklar çabuk büyüdüğü ve elbiseler de henüz giyilebilecek durumda olduğu için hem de ekonomik açıdan çok tercih edilen bir durum bu. Peki bunu İngiliz kraliyet ailesinin gelininin yaptığı aklınıza gelir miydi?

AP, BACKGRID UK, DEPO PHOTOS

Hürriyet Haber
15.12.2018 - 11:16 | Son Güncelleme:
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Çocuklarını eski giysilerle büyütüyorNext

Kate Middleton ve eşi Prens William'ın üç çocuklarıyla birlikte çektirdikleri yeni yıl ve Noel kutlama fotoğrafı bu gerçeği de ortaya çıkardı."Kartal gözlü" kraliyet ailesi takipçileri bu fotoğraftaki ayrıntıları kaçırmadı.

FOTOĞRAF: AP

Etiketler: Kate Middleton , prens william , kraliyet ailesi

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