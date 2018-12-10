ÇocuklarÄ±na böcek bile yediriyor: AnneliÄŸi de dudak uçuklatÄ±yor
Bir zamanlar Brad Pitt ile Hollywood'un en nufÃ¼zlu Ã§iftini oluÅŸturuyorlardÄ±. Sonra yollarÄ± ayrÄ±ldÄ±. Yani Brangeline adÄ±yla anÄ±lan Ã§ift tarihe karÄ±ÅŸtÄ±. Ama durum bÃ¶yle olsa da Angelina Jolie, hala Hollywood'un en olaÄŸan dÄ±ÅŸÄ± annesi olma Ã¶zelliÄŸini sÃ¼rdÃ¼rÃ¼yor.
ÃœÃ§Ã¼ biyolojik, Ã¼Ã§Ã¼ evlatlÄ±k altÄ± Ã§ocuk sahibi olan Angelina Jolie, Ã§ocuklarÄ±nÄ± milyonlarca anneden Ã§ok daha farklÄ± bir ÅŸekilde bÃ¼yÃ¼tÃ¼yor. Hatta Brad Pitt ile evli olduÄŸu sÃ¼re iÃ§inde zaman zaman bu yÃ¼zden Ã§iftin arasÄ±nÄ±n aÃ§Ä±ldÄ±ÄŸÄ± da biliniyor.
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