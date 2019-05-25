Çocuklarım olmadan evlenmem

Mart sonunda da iş insanı Cenk Küpeli ile aşk yaşamaya başlamıştı. Sevgilisinin evlilik telifini kabul eden ve 300 günlük iddet müddetine mahkeme kararı ile kaldırtan Demet Şener önceki gün ilişkisine dair yeni açıklamalar yaptı. ‘Evlilik sürecini hızlandırmak istedim’ dedi.
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