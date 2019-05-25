Ara
MENÜ
Haberler >Kelebek >Magazin>Çocuklarım olmadan evlenmem

Çocuklarım olmadan evlenmem

Demet Şener 2005’te nikah masasına oturduğu, çocukları Ömer ile İrem’in babası İbrahim Kutluay’dan 3 ay önce boşanmıştı.

Hürriyet Haber
25.05.2019 - 10:48 | Son Güncelleme:
1 / 12
Çocuklarım olmadan evlenmemNext

Mart sonunda da iş insanı Cenk Küpeli ile aşk yaşamaya başlamıştı. Sevgilisinin evlilik telifini kabul eden ve 300 günlük iddet müddetine mahkeme kararı ile kaldırtan Demet Şener önceki gün ilişkisine dair yeni açıklamalar yaptı. ‘Evlilik sürecini hızlandırmak istedim’ dedi.

Etiketler: cenk küpeli

En Yeni Kelebek Galeriler

Çocuklarım olmadan evlenmem

Çocuklarım olmadan evlenmem

Rahat yüzü görmedi

Rahat yüzü görmedi

Bakın onlar kim çıktı

Bakın onlar kim çıktı

Birlikte poz yok

Birlikte poz yok

Yemeyin bizi!

Yemeyin bizi!

Kerem ilk kez konuştu

Kerem ilk kez konuştu

Lezzetli güllacın en iyi 10 adresi

Lezzetli güllacın en iyi 10 adresi

Bir süre ayrı yaşadık !

Bir süre ayrı yaşadık !

Ünlü yıldızın dağlardaki sığınağı

Ünlü yıldızın dağlardaki sığınağı

Hürriyete Reklam Ver
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
  • Hürriyet Oto
  • Yenibiriş
  • Yakala.co
  • Hürriyet TV
  • Hürriyet Aile
  • Mahmure
© Copyright 2019 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri

Sayfa Başı

© Copyright 2019
Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş.