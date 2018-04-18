Çocuklarım, canlarım benim

Gösteri dünyasının en gözde çiftlerinden David ve Victoria Beckham doğum günü coşkusu yaşadı. Spice Girls grubunun dağılmasından sonra moda dünyasında adını ouyuran Victoria Beckham 44 yaşına ailesiyle birlikte girdi ve mutluluğu da sosyal medya hesaplarından paylaştı.
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