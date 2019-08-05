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Çocukları için başladılar, 40 ton ürün elde ediyorlar

Eskişehir'de, çocuklarına organik çilek yetiştirmek için yola çıkan, daha sonra işi geliştirip 15 dönümlük arazilerine ektikleri 80 bin fideyle yılda 40 ton çilek elde eden çiftin bahçesi, geçim kaynakları oldu.

AA
05.08.2019 - 12:02 | Son Güncelleme:
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Çocukları için başladılar, 40 ton ürün elde ediyorlarNext

Eskişehir-Kütahya kara yolunun 29. kilometresinde bulunan işletmede makas ve hasır sepet dağıtılan müşteriler, hem dalından çilek topluyor hem de streslerini atıyor.

Etiketler: sera , üretim , haberler

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