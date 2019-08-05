Çocukları için başladılar, 40 ton ürün elde ediyorlar
Eskişehir'de, çocuklarına organik çilek yetiştirmek için yola çıkan, daha sonra işi geliştirip 15 dönümlük arazilerine ektikleri 80 bin fideyle yılda 40 ton çilek elde eden çiftin bahçesi, geçim kaynakları oldu.
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