Çocuklarda güçlü bağışıklık sistemi için 9 beslenme önerisi
Pek çok çocuk kış aylarını belirli aralıklarla hastalanarak geçiriyor. Çocukluk çağında genellikle tekrarlayan kronik enfeksiyonlar görülüyor ancak sık enfeksiyon geçiren çocukların %50’sinde belirgin bir neden bulunamıyor.
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Çocukluk çağında hastalığa yakalanma nedenleri arasında alerjiler, kronik rahatsızlıklar ve immün sisteminin yetersiz çalışması önemli bir yer tutuyor. Enfeksiyonlarla mücadelede etmek için de bağışıklık sistemini kuvvetlendirmek gerekiyor. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Eser Akkuş, çocuklarda vücut direncinin artırılması için önemli önerilerde bulundu.
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Çocuğunuzun bağışıklık sistemini kuvvetlendirmek için…
• Yenidoğan döneminden itibaren tüm aşılarını yaptırın.
• İlk 6 ay sadece anne sütü verin, en az 2 yaşın sonuna kadar da anne sütü verebilirsiniz.
• Düzenli ve sık el yıkama alışkanlığı kazandırın.
•Sağlıklı ve dengeli beslenmesine özen gösterin.
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• Rafine olmuş ve raf ömrü uzun gıda maddelerinden uzak durmasını sağlayın.
• Bol sıvı tüketmesini sağlayın.
• Yeterli ve düzenli uykuyu ihmal etmeyin.
• Sigara dumanından uzak tutun.
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• Mecbur kalmadıkça kalabalık mekanlara sokmayın.
• Hasta kişi ve çocuklardan uzak tutmaya çalışın.
• Mevsimine uygun giydirin.
• Yaşına uygun ve düzenli spor yapmasını sağlayın.
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Hangi besin grupları güçlü bağışıklık sistemi için gerekli?