Çocuklarda güçlü bağışıklık sistemi için 9 beslenme önerisi

Çocuğunuzun bağışıklık sistemini kuvvetlendirmek için… • Yenidoğan döneminden itibaren tüm aşılarını yaptırın.



• İlk 6 ay sadece anne sütü verin, en az 2 yaşın sonuna kadar da anne sütü verebilirsiniz.



• Düzenli ve sık el yıkama alışkanlığı kazandırın.



•Sağlıklı ve dengeli beslenmesine özen gösterin.