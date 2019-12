Çocuklarda en sık görülen ortopedik hastalıklar neler?

Kalça çıkığı Kalça gelişim geriliği denilen displazi, her 100 yeni doğan bebeğin 1’inde görüldüğü gibi,çıkık ya da yarı çıkık her 1000 yenidoğanın 1’inde görülüyor. Erken tanı kritik önem taşıyor, aksi halde tedavi geciktiğinde sakatlığa neden olabiliyor. Bacaklardaki boğumlarda asimetri olması, bir bacakta kısalık olması ya da kalçanın yana doğru açılmasındaki azlık önemli bulgular arasında yer alıyor. Bebeğinizi alt tarafı çıplakken, kalçaları uyluk ve gövde arasında 90 derecelik açı olacak şekilde bükün ve sonrasında her iki yana doğru açın. İki taraf arasında açılma farkı olması durumunda hekime başvurun.