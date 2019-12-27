Çocuklarda en sık görülen ortopedik hastalıklar neler?

Skolyoz (Omurga eğriliği) Omurganın sağa ya da sola doğru eğilmesi anlamına gelen skolyoz, özellikle bazı durumlarda küçük çocuklarda ilerleyici olabiliyor. İleri derece skolyoz kolayca farkedilirken derecesi küçük skolyoz gözden kaçabiliyor. Çocuk büyüdükçe de derecesi artıp tedavisi zorlaşabiliyor. Bu nedenle erken tanı çok önemli. Çocuğunuzda skolyoz olup olmadığını anlamak için; sırtını çıplak halde kontrol edin. Ayaklarını aynı hizada tutup, dizlerini bükmeden öne doğru eğilmesini isteyin. Bu sırada sırt ve bel kısmının sağ ve sol tarafını karşılaştırın. Bir tarafın daha yüksekte olması durumunda mutlaka ortopedi uzmanına başvurun.