Çocuklarda doktora başvurmayı gerektiren 5 önemli belirti
Çocuklarda doğumsal kalp hastalığı görülme sıklığı 1000 canlı doğumda 8 civarındadır. Bu hastaların yaklaşık % 25'inde ilk bir yıl içinde kalp cerrahisi veya girişimsel tedaviye ihtiyaç duyulur. Erken tanı ve tedavinin sağlıklı bir yaşam için önemine değinen Doğumsal Pediatrik Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Alpay Çeliker ''Eğer bebeğinizde beslenme sırasında yorulma, sık soluma, aşırı terleme, morarma ve kilo alma sorunları varsa mutlaka doktorunuza danışın'' dedi.
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1
Beslenme sırasında çabuk yorulma
Yeni doğan bebeklerde anne sütü alma sırasında çabuk yorulma, terleme ve yeterince emememe dikkatle takip edilmesi gereken bir durumdur. Bebeğin ilk haftalarında hareket kabiliyeti kısıtlı olduğu için en çok efor sarf edeceği neredeyse tek aktivite anne sütü emmesidir ve bu esnada çok çabuk yorulması kalbiyle ilgili bir problemin işareti olabilir.
2
Sık nefes alma
Yenidoğan döneminde bebeklerin nefes alıp verme sıklığı dakikada yaklaşık 60 kez civarındadır. Bu rakam çocukluk döneminde yaklaşık 30'a, gençlik ve yetişkinlikte ise yaklaşık 20'ye düşer. Şayet bebeğinizde bir solunum yolu rahatsızlığı yoksa ve belirtilen ortalama değerin üzerinde bir sıklıkla nefes alıp veriyorsa bu durum bir kalp rahatsızlığının belirtisi olabilir.
3
Aşırı terleme
En yalın anlatımla terleme vücudun kendi ısısını ayarlama mekanizmasıdır. Aşırı terleme yetişkinlerde pek çok sebebe bağlı ortaya çıkabilen bir durumken özellikle yeni doğan bebeklerde dikkat edilmesi gereken ve kalp sağlığıyla ilgili tetkik gerektiren bir belirti olabilir.
4
Ciltte renk değişimi ve morarma
Doğumsal oluşan kalp hastalıklarından bazıları ciltte mavi renk değişikliğine neden olur. Doğumdan sonra ilerleyen aylarda giderek artan ciltte mavimsi renk veya özellikle dudak çevresiyle parmak uçlarında başlayan morarma gibi durumlar kalp sağlığı konusunda ciddiye alınması gereken belirtilerdir.
5
Kilo almama sorunu
Kalp sorunu olan bebekler beslenme sırasında akranlarına oranla daha fazla efor sarf ettikleri ve çabuk yoruldukları için hem yeterince beslenemezler hem de enerjilerini kalpleriyle ilgili ve beraberinde gelebilen rahatsızlıklara harcadıkları için yeterli kilo alamazlar. Bebeğinizi kilo alımı beklenen düzeyde değil ve ortalamanın çok altındaysa mutlaka kalbiyle ilgili bir tetkik de gerekli olabilir.
Doğumsal Pediatrik Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Alpay Çeliker, bu 5 belirtinin yanı sıra ailelerin çocuklarında göğüs ağrısı, çarpıntı, üfürüm ve spor yaparken bayılma gibi durumlar olması halinde de mutlaka bir kardiyoloğa danışmalarını öneriyor.