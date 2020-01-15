Çocuklara karne hediyesi neler alınabilir?

Bir okul döneminin sonuna geldik, anne babalar karne için hediye arayışına başladı bile. Dönem boyunca ders çalışıp karneleriyle sizi mutlu eden çocuklarınızı sevindirme sırası şimdi sizde. Çocuğunuzun yaşına ve zevklerine uygun hediye arıyorsanız işte önerilerimiz…
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1
Kulaklık
Eğer çocuğunuz müzik dinlemeyi çok seviyorsa güzel bir kulaklık ile onu mutlu edebilirsiniz. Her bütçeye uygun seçenekleri olan kulaklıklar çeşit çeşit renkleriyle iyi bir hediye alternatifi olabilir.
2
Kumbara
Çocuğunuza para biriktirme alışkanlığı kazandırmak için kumbara güzel bir hediye...
3
Kutu oyunları
Tatilde çocuğunuzun tablet, telefon gibi teknolojik aletler ile çok fazla zaman geçirmesini istemiyorsanız tercihinizi kutu oyunlarından yana yapabilirsiniz.
4
Termos
İsme özel ve renkli desen seçenekleriyle ona özel bir termos, çocuğunuz için güzel bir hediye olabilir.
5
Oyuncak araba
İlkokula giden çocuğunuza alacağınız oyuncak araba hem ilgisini çekecek hem de ona unutulmaz anlar sunacak.
6
Takım forması
Spor tutkunu çocuğunuz bu hediyeye bayılacak.
7
Kitap
Çocuğunuzun tatili verimli geçsin ama sıkılmasın istiyorsanız ona kitap alabilirsiniz. Okuyacağı kitaplar onun hayal gücünü de geliştirecek.
8
Akıllı saat
Çocuğunuz ile her an iletişim kurmak adına akıllı saat güzel bir hediye seçeneği olabilir. Bu saatler acil durumlarda telefon görevi de görüyor.