Çocuklar için 'Yıldızların Altında' buluştular

Sosyal sorumluluk projeleri hayata geçiren Projehane, eğitimin ilk adımı olan anaokulları için özel bir gece düzenledi.Pervin Ersoy’un kurucusu olduğu Projehane, “Yıldızların Altında” adlı özel yardım yemeğiyle cemiyet hayatından 50 çifti, ünlü isimlerle bir araya getirdi.
2
Beykoz Kundura’da yapılan gecede özel bir açık artırma düzenlendi. Pınar Kalem’in yaptığı tablo, 100 bin TL karşılığında Ümit İnanç tarafından alındı. Açık artırmanın da gelirinin anaokuluna aktarılacağı belirtildi.
3
Benim ikramiyem Hamdi
Hamdi Alkan geceye eşi Selen Görgüzel’le katıldı. Görgüzel, yılbaşı çekilişi için piyango bileti aldığını söyledi. Daha önce aldığı biletlerden ikramiye kazanamadığını belirten şarkıcı “Benim en büyük ikramiyem Hamdi Bey” dedi.
4
Artık film için kilo almayacağım
Gupse Özay, “Kilo almaya tövbe etmek zorunda kaldım. Artık film için kilo almayacağım. Daha önce film projem için kilo alıp vermiştim. Artık yapmayacağım” dedi.