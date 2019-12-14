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14 Aralık 2019 - 09:26,

Çocuklar için 'Yıldızların Altında' buluştular

Pervin Ersoy’un kurucusu olduğu Projehane, “Yıldızların Altında” adlı özel bir yardım yemeği düzenledi. Geceden elde edilen tüm gelir, Bizim Çocuklarımız Dayanışma Derneği’ne bağışlandı.

Sayit DURMAZ
Sayit DURMAZ
sayitdurmaz@hurriyet.com.tr
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Sayit DURMAZ
Sayit DURMAZ
sayitdurmaz@hurriyet.com.tr
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Sosyal sorumluluk projeleri hayata geçiren Projehane, eğitimin ilk adımı olan anaokulları için özel bir gece düzenledi.Pervin Ersoy’un kurucusu olduğu Projehane, “Yıldızların Altında” adlı özel yardım yemeğiyle cemiyet hayatından 50 çifti, ünlü isimlerle bir araya getirdi.

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Beykoz Kundura’da yapılan gecede özel bir açık artırma düzenlendi. Pınar Kalem’in yaptığı tablo, 100 bin TL karşılığında Ümit İnanç tarafından alındı. Açık artırmanın da gelirinin anaokuluna aktarılacağı belirtildi.

3Benim ikramiyem Hamdi

Benim ikramiyem Hamdi

Hamdi Alkan geceye eşi Selen Görgüzel’le katıldı. Görgüzel, yılbaşı çekilişi için piyango bileti aldığını söyledi. Daha önce aldığı biletlerden ikramiye kazanamadığını belirten şarkıcı “Benim en büyük ikramiyem Hamdi Bey” dedi.

4Artık film için kilo almayacağım

Artık film için kilo almayacağım

Gupse Özay, “Kilo almaya tövbe etmek zorunda kaldım. Artık film için kilo almayacağım. Daha önce film projem için kilo alıp vermiştim. Artık yapmayacağım” dedi.

5

FERHAT GÖÇER - PERVİN ERSOY - ÖMÜR GEDİK

6

İLKER AKSUM

7

COŞKUN SABAH

8

İLKER AYRIK

9

SARUHAN HÜNEL - ASLI HÜNEL

10

ASLI HÜNEL

11

PERVİN ERSOY - GÜLSE BİRSEL

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Sayit DURMAZ
Sayit DURMAZ
sayitdurmaz@hurriyet.com.tr
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