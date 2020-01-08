Çocuklar hayatından memnunmuş!

Bild gazetesine konuşan Ali Khalil, “Almanya’ya dönersem beni hapse atacaklarını biliyorum. Kişisel olarak Almanya’da kalmak isterdim ama çocuklar yeni bir başlangıç yapmak istedi. Çocuklar kendi rızasıyla geldiler. Onlar anneleriyle yaşamak istemiyorlar. Zeynep beni ve çocukları rahat bıraksın” dedi ve Türkiye’de nerede olduğunu da gizledi.