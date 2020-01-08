Çocuklar hayatından memnunmuş!

Almanya’nın Essen kentinden Adana’ya kaçırdığı beş çocuğunun eline silahlar verip fotoğraflar çektiren, bu fotoğrafları da eşi Zeynep Khalil’e gönderen Ali Khalil, Almanya’ya bir daha dönmeyeceğini söyledi.
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Bild gazetesine konuşan Ali Khalil, “Almanya’ya dönersem beni hapse atacaklarını biliyorum. Kişisel olarak Almanya’da kalmak isterdim ama çocuklar yeni bir başlangıç yapmak istedi. Çocuklar kendi rızasıyla geldiler. Onlar anneleriyle yaşamak istemiyorlar. Zeynep beni ve çocukları rahat bıraksın” dedi ve Türkiye’de nerede olduğunu da gizledi.
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Zeynep Khalil ise Hürriyet’in konuyla ilgili yaptığı haberde ayrıldığı eşinin beş çocuğuyla birlikte Adana’da yaşadığını söylemişti.
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Khalil, baldızını aracıyla kasten ezerek yaralanmasına yol açtığı için Almanya’da yargılanmış ve üç yıl hapis cezası almıştı.
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Yaklaşık iki yıl cezaevinde yattıktan sonra şartlı tahliye edilen Ali Khalil, eşiyle yaşadığı sorunlar nedeniyle geçen yıl kasım ayında yaşları 3 ila 16 arasında değişen beş çocuğunu Türkiye’ye kaçırmıştı.
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Beş çocuğunun eline de silah tutuşturan Ali Khalil, çektiği fotoğrafları da 33 yaşındaki eşine göndermişti.
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Zeynep Khalil ise çocuklarının hayatından endişe ettiğini belirterek Almanya’ya getirmek için resmi makamlara başvurmuştu.