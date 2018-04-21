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    Haberler >Eğitim>23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları başladı... Çocuklar bayramı şen geçirecek

    23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları başladı... Çocuklar bayramı şen geçirecek

    23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için düzenlenen etkinlikler başladı. Türkiye’nin dört bir yanından ve yurtdışından gelen misafir çocuklar için atölyelerden yarışmalara, ücretsiz tiyatrolardan konsere kadar birçok seçenek bulunuyor. İşte 23 Nisan’ı kutlayabileceğiniz etkinlikler:

    Hürriyet Eğitim
    21.04.2018 - 15:52 | Son Güncelleme:
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    ATÖLYENext

    ATÖLYE

    AHŞAP VE YÜZ BOYAMA
    Sakarya Akyazı Belediyesi çocuklar için çifte etkinlik hazırladı. Bu kapsamda ‘ahşap boyama, ahşap yapım, topaç boyama, yüz boyama atölyeleri, yarışmalar, dans, illüzyon, kukla ve maskos gösterileri 21-22 Nisan Cumartesi ve Pazar günleri 11.00-17.00 saatleri arasında Akyazı Kapalı Spor Salonu’nda çocuklarla buluşacak. Etkinliğe Kültür Bakanlığı sanatçısı Adnan Karagülle ve ekibi ile Onima (Uluslararası Çocuk Oyunları Kuklacılar Federasyonu) üyesi Akyazı Belediyesi Çocuk Kulübü Genel Sanat Yönetmeni Erkan Engin Tansın ve ekibi de katılacak. Akyazı Belediyesi Tiyatro Topluluğu ise, 23 Nisan için çocuklara yönelik ‘Kırmızı Başlıklı Kız’ adlı oyunu sergileyecek. Oyun 23 Nisan Pazartesi saat: 13.00 ve 15.00’te iki seans olarak Akyazı Sosyal Gelişim Merkezi’nde izlenebilir.

    Etiketler: 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayram , Etkinlik , Konser

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