Seyirci onu Ã§ocuk yÄ±ldÄ±z olarak tanÄ±mÄ±ÅŸtÄ±. O ÅŸimdi kendi Ã§ocuklarÄ±nÄ± bÃ¼yÃ¼ten bir anne.
BACKGRID USA, DEPO PHOTOS
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1
DÃ¼nya onu henÃ¼z 13 yaÅŸÄ±ndayken usta bir oyuncuyla karÅŸÄ±lÄ±klÄ± kamera karÅŸÄ±sÄ±na geÃ§tiÄŸi filmle tanÄ±dÄ±. O kadar baÅŸarÄ±lÄ± ve etkileyici bir performans sergiledi ki hafÄ±zalardan silinmesi mÃ¼mkÃ¼n olmadÄ±. Aradan yÄ±llar geÃ§ti, ÅŸimdi bir zamanlarÄ±n Ã§ocuk yÄ±ldÄ±zÄ± kendi Ã§ocuklarÄ±nÄ± bÃ¼yÃ¼tÃ¼yor.Â
2
Ã‡ocuk oyuncu olarak tanÄ±ndÄ±ktan sonra sinema kariyerini sÃ¼rdÃ¼ren ve bunu bir de Oscar ile taÃ§landÄ±ran Natalie Portman, artÄ±k kendi Ã§ocuklarÄ±nÄ± bÃ¼yÃ¼tÃ¼n bir anne. 38 yaÅŸÄ±ndaki Portman Ã¶nceki gÃ¼n iki yaÅŸÄ±ndaki kÄ±zÄ±yla birlikte ABD'nin Loz Feliz kentinde gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lendi.Â
3
Ä°ki yaÅŸÄ±ndaki Amalia ile birlikte bir dÃ¼kkana giren Portman kÄ±zÄ±na ÅŸeker kendisine de kahve aldÄ±. Portman kÄ±zÄ± yorulunca da onu kucaÄŸÄ±nda taÅŸÄ±maya baÅŸladÄ±. Natalie Portman'Ä±n kÄ±zÄ±nÄ±n neÅŸeli halleri ve objektiflere gÃ¼lÃ¼msemesi dikkatlerden kaÃ§madÄ±.Â
4
Natalie Portman sinema dÃ¼nyasÄ±nda adÄ±nÄ± 1994 tarihli Leon filmiyle duyurdu. O dÃ¶nemde henÃ¼z 13 yaÅŸÄ±nda olan Portman, usta oyuncu Jean Reno'nun karÅŸÄ±sÄ±nda etkileyici ve baÅŸarÄ±lÄ± bir performans sergiledi. YÃ¶netmenliÄŸini Luc Besson'un Ã¼stlendiÄŸi bu filmde kazandÄ±ÄŸÄ± baÅŸarÄ±nÄ±n ardÄ±ndan da kariyerini sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼.Â
5
BirÃ§ok filmde oynayan Natalie Portman, Siyah KuÄŸu (Black Swan) filmindeki performansÄ±yla en iyi kadÄ±n oyuncu dalÄ±nda Oscar Ã¶dÃ¼lÃ¼ kazandÄ±. Bu film onun hayatÄ± iÃ§in de bir dÃ¶nÃ¼m noktasÄ± oldu aynÄ± zamanda. Natalie Portman, bir balerini canlandÄ±rdÄ±ÄŸÄ± bu filmin Ã§ekimleri sÄ±rasÄ±nda hayatÄ±nÄ±n aÅŸkÄ±nÄ± da buldu.Â
6
Filmin Paris'teki Ã§ekimleri sÄ±rasÄ±nda kamera arkasÄ± ekipte gÃ¶rev yapan FransÄ±z balet ve koreograf Benjamin Millepied birbirlerine aÅŸÄ±k oldu. Bu iliÅŸki sÄ±rasÄ±nda Portman hamile kaldÄ±. Daha sonra evlenen Ã§iftin oÄŸullarÄ± Alef, 2011 yÄ±lÄ±nda dÃ¼nyaya geldi.Â
7
Natalie Portman ve Benjamin Millepied, daha sonra da Amalia adÄ±nÄ± verdikleri bir kÄ±z Ã§ocuÄŸu sahibi oldular. Millepied ile Portman, yaÅŸamlarÄ±nÄ± ABD ve Fransa arasÄ±nda sÃ¼rdÃ¼rÃ¼yor.
Portman, Leon filmindeki Mathilda (yukarÄ±da) karakteriyle Ã¼n kazandÄ±.