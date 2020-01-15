DÃ¼nya onu henÃ¼z 13 yaÅŸÄ±ndayken usta bir oyuncuyla karÅŸÄ±lÄ±klÄ± kamera karÅŸÄ±sÄ±na geÃ§tiÄŸi filmle tanÄ±dÄ±. O kadar baÅŸarÄ±lÄ± ve etkileyici bir performans sergiledi ki hafÄ±zalardan silinmesi mÃ¼mkÃ¼n olmadÄ±. Aradan yÄ±llar geÃ§ti, ÅŸimdi bir zamanlarÄ±n Ã§ocuk yÄ±ldÄ±zÄ± kendi Ã§ocuklarÄ±nÄ± bÃ¼yÃ¼tÃ¼yor.Â