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Magazin
08 Aralık 2019 - 09:35,

'Çocuğumu kimseye bırakmam' dedi... Sedat Doğan döndü

2.5 yıldır Brezilya’da yaşayan Sedat Doğan, dün Türkiye’ye döndü.

Sayit DURMAZ
Sayit DURMAZ
sayitdurmaz@hurriyet.com.tr
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Sayit DURMAZ
Sayit DURMAZ
sayitdurmaz@hurriyet.com.tr
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Önceki akşam 2,5 yıldır yaşadığı Brezilya’dan İstanbul’a dönen Sedat Doğan, ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

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Doğan, Işın Karaca’yla evliliğinden olan kızı Mia’ya yeniden soyadını vermek ve babalık haklarını geri alabilmek için dava açacak:“Kimse çocuğumu benden kaçıramaz. Hukuki olarak ne gerekiyorsa yapacağım. Soyadını değiştirseler de Mia’nın babası olduğum gerçeğini değiştiremezler.”

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2 AY YAKLAŞAMAYACAK!
IŞIN Karaca, kasım ayında boşandığı ikinci eşi Tuğrul Odabaş’ın kızı Mia ile fotoğrafını paylaşmasına sinirlenerek hakaret içerikli video paylaştığı iddiasıyla ilk eşi Sedat Doğan’dan hem şikâyetçi oldu hem de korunma talep etti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na başvuran ünlü şarkıcı, Doğan’ın 7.5 yıldır kızını aramadığını, babalık görevini yerine getirmediğini, televizyon programlarına katılarak huzurunu bozduğunu öne sürdü. İstanbul Aile Mahkemesi, Doğan’ın 2 ay süreyle Işın Karaca’ya yönelik şiddet tehdidi, hakaret, küçük düşürmeyi içeren davranışlarda bulunmamasına ve konutuna yaklaşmamasına karar verdi.

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Işın Karaca kızının yaşadığı korkuyu canlı yayında anlattı: Beni ona yatılı yollamayacaksın değil mi anne?

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Sayit DURMAZ
Sayit DURMAZ
sayitdurmaz@hurriyet.com.tr
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