'Çocuğumu kimseye bırakmam' dedi... Sedat Doğan döndü

2 AY YAKLAŞAMAYACAK!

IŞIN Karaca, kasım ayında boşandığı ikinci eşi Tuğrul Odabaş’ın kızı Mia ile fotoğrafını paylaşmasına sinirlenerek hakaret içerikli video paylaştığı iddiasıyla ilk eşi Sedat Doğan’dan hem şikâyetçi oldu hem de korunma talep etti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na başvuran ünlü şarkıcı, Doğan’ın 7.5 yıldır kızını aramadığını, babalık görevini yerine getirmediğini, televizyon programlarına katılarak huzurunu bozduğunu öne sürdü. İstanbul Aile Mahkemesi, Doğan’ın 2 ay süreyle Işın Karaca’ya yönelik şiddet tehdidi, hakaret, küçük düşürmeyi içeren davranışlarda bulunmamasına ve konutuna yaklaşmamasına karar verdi.