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'Çobanlık yaptık, sebze yetiştirdik!' Yasemin Yalçın ve İlyas İlbey uzun süredir ekranda değildi

12 yıl sonra tiyatro ile sahnelere geri dönen Yasemin Yalçın ve eşi İlyas İlbey, Kanal D ekranlarında yayınlanan 2. Sayfa programına konuk olduk. Uzun zamandır televizyon ekranlarında yer almayan çift merak edilenlerini anlattı.

Fotoğraflar: Instagram

Hürriyet Haber
23.01.2019 - 11:34 | Son Güncelleme:
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Çobanlık yaptık, sebze yetiştirdik Yasemin Yalçın ve İlyas İlbey uzun süredir ekranda değildiNext

12 yıl sonra tiyatro ile sahnelere geri dönen Yasemin Yalçın ve eşi İlyas İlbey, Kanal D ekranlarında yayınlanan 2. Sayfa programına konuk olduk. Uzun zamandır televizyon ekranlarında yer almayan çift merak edilenlerini anlattı.

Etiketler: ilyas ilbey kimdir

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