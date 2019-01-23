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'Çobanlık yaptık, sebze yetiştirdik!' Yasemin Yalçın ve İlyas İlbey uzun süredir ekranda değildi
12 yıl sonra tiyatro ile sahnelere geri dönen Yasemin Yalçın ve eşi İlyas İlbey, Kanal D ekranlarında yayınlanan 2. Sayfa programına konuk olduk. Uzun zamandır televizyon ekranlarında yer almayan çift merak edilenlerini anlattı.
12 yıl sonra tiyatro ile sahnelere geri dönen Yasemin Yalçın ve eşi İlyas İlbey, Kanal D ekranlarında yayınlanan 2. Sayfa programına konuk olduk. Uzun zamandır televizyon ekranlarında yer almayan çift merak edilenlerini anlattı.
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