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ÇÄ±plak paylaÅŸÄ±mÄ± olay oldu

Top model Adriana Lima, tamamen iyi bir niyetle yaptÄ±ÄŸÄ± bir paylaÅŸÄ±mÄ±n ardÄ±ndan beklemediÄŸi bir tartÄ±ÅŸmanÄ±n ortasÄ±nda kaldÄ±.

BACKGRID USA, DEPO PHOTOS

HÃ¼rriyet Haber
27.08.2019 - 10:59 | Son GÃ¼ncelleme:
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Ã‡Ä±plak paylaÅŸÄ±mÄ± olay olduNext

38 yaÅŸÄ±ndaki Lima, sadece kendi Ã¼lkesi Brezilya'nÄ±n deÄŸil tÃ¼m dÃ¼nyanÄ±n akciÄŸerleri olan Amazon OrmanlarÄ±'nÄ±n yanÄ±p kÃ¼l olmasÄ±ndan sonra baÅŸlatÄ±lan kampanyalarÄ±n Ã¶nde gelen destekÃ§ilerinden biri.

BACKGRID USA, DEPO PHOTOSÂ

Etiketler: amazon ormanlarÄ± , brezilya

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