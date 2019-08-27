38 yaÅŸÄ±ndaki Lima, sadece kendi Ã¼lkesi Brezilya'nÄ±n deÄŸil tÃ¼m dÃ¼nyanÄ±n akciÄŸerleri olan Amazon OrmanlarÄ±'nÄ±n yanÄ±p kÃ¼l olmasÄ±ndan sonra baÅŸlatÄ±lan kampanyalarÄ±n Ã¶nde gelen destekÃ§ilerinden biri.
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