Cinsel ilişki iddiaları hakkında yıllar sonra konuştu

Brezilyalı olimpik yüzücü Ingrid Oliveira'nın, 2016 Rio Yaz Olimpiyatları'nda sırasında bir kano sporcusu ile cinsel ilişkiye girmek için o dönem beraber kaldığı oda arkadaşını odadan dışarı atığı öne sürülmüştü.
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