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    Cinsel ilişki iddiaları hakkında yıllar sonra konuştu

    Brezilyalı olimpik yüzücü Ingrid Oliveira, cinsel ilişki iddiaları hakkında yıllar sonra konuştu.

    hurriyet.com.tr/Dış Haberler - Fotoğraflar: Instagram
    28.02.2019 - 00:13 | Son Güncelleme:
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    Cinsel ilişki iddiaları hakkında yıllar sonra konuştuNext

    Brezilyalı olimpik yüzücü Ingrid Oliveira'nın, 2016 Rio Yaz Olimpiyatları'nda sırasında bir kano sporcusu ile cinsel ilişkiye girmek için o dönem beraber kaldığı oda arkadaşını odadan dışarı atığı öne sürülmüştü.

    Etiketler: Olimpiyatlar , Brezilya

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