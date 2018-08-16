Çinlilerin yaptığı I.Q. testi herkesi zorladı! Bakalım siz çözebilecek misiniz?

Bu zeka sorusunu çok az kişi çözebiliyor. İnternette 'Çinlilerin I.Q. testi' olarak yayılan zeka sorusu kullanıcıları oldukça zorladı. Bakalım siz çözebilecek misiniz?
Çiftçi, bir kurt, bir keçi ve bir göbek lahanayı nehrin karşısına geçirmek istemektedir. Nehirde köprü yoktur ve kendisiyle birlikte nehrin karşısına geçirmek istediklerinden sadece bir tanesini taşıyabilen küçük bir botu vardır.
Çiftçi eğer kurdu önce götürmek isterse keçi lahanayı yiyecektir, eğer lahanayı önce götürmek isterse de kurt keçiyi yiyecektir. Yani nehrin herhangi iki yakasında aynı anda kurt ve keçiyi ya da keçi ve lahanayı başbaşa bırakmaması gerekmektedir. Çiftçi bu transferi keçisine ve lahanasına zarar gelmeden nasıl gerçekleştirmelidir.
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