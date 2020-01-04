Çinlilerin öykündüğü rüya köy: HALLSTATT

Ben yıllar önce gittiğim ‘Hallstatt’la, -ki o zamanlar bu kadar tanınmadığı için gerçek anlamda bir cennetti- şimdiki Hallstatt arasında sırf bu inanılmaz turist yoğunluğu nedeniyle aynı zevki alamadım. Olay öyle bir hale gelmiş ki özellikle yüksek sezon döneminde nerdeyse elinizi sallasanız bir Asyalı turiste çarpıyorsunuz. Yine de bütün bu turist yoğunluğuna rağmen kesinlikle her gezgincinin görülmesi gereken yerler listesinde üst sıralarda yer alması gereken bir köy.