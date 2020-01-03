Çinli telefon üreticisi Xiaomi'den kötü haber

Bu arada 108 MP’lik kamera arkada yalnız değil. Kendisine farklı görevler için eşlik eden 16 MP’lik bir geniş açılı kamera , 12 MP’lik bir de telefoto kamera bulunuyor. Böylece 3’lü ve son derece yüksek çözünürlüklü bir kamera donanımıyla karşılaşıyoruz.