Çin'de ortaya çıkan yeni virüs: Sayı 200'ü aştı

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve hızla Şangay ve Şenzen gibi büyük metropollere yayılan yeni bir virüse şu ana kadar 200'ün üzerinde kişinin yakalandığı açıklandı.
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Çinli yetkililer, sadece iki gün içerisinde virüse yakalanan 139 kişi tespit ettiklerini duyurdu. Aralık ayında Çin'in Wuhan şehrinde orta çıkan virüsün en büyük belirtisi solunum yetersizliği.
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Virüse bağlı solunum yolu rahatsızlıklarından dolayı ölenlerin sayısı 3'e çıktı. Dünya Sağlık Örgütü, sayıdaki hızlı artışın yapılan test sayısındaki artışla bağlantılı olduğunu söylüyor.
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BBC'ye konuşan sağlık uzmanları, Çin hükümetinin açıkladığı verilerin salgının gerçek boyutlarını yansıtmadığını ve virüsün en az 1.700 kişiye bulaşmış olabileceğini belirtiyor.
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İlk kez Aralık ayında Wuhan'da ortaya çıkan virüs, Tayland ve Japonya'ya da yayılmış durumda. Wuhan kentinde hastaları testlerden geçiren Çinli yetkililer, son iki gün içerisinde 139 yeni vaka tespit ettiklerini ifade etti.
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Pazar akşamı itibarıyla Wuhan'da virüs salgını nedeniyle hastaneye kaldırılan kişi sayısının 170 olduğu bildirildi. Hastaların dokuzunun durumunun kritik olduğu ifade ediliyor.
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Pekin'deki sağlık yetkilileri ise Wuhan'a seyahat edip dönen iki kişinin tedavi altında tutulduğunu duyurdu. Her iki hastada da virüsle bağlantılı zatürre belirtileri olduğu ifade edildi.
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NASIL BİR VİRÜS?
Hastalardan alınan örnekler laboratuvarlarda incelemeye alındı. Çin'de ve Dünya Sağlık Örgütü'ndeki yetkililer, enfeksiyonun corona virüsü olduğu sonucuna vardı.
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Geniş bir aileye sahip olan corona virüslerinden yalnızca altısının (eğer yeni virüs de kanıtlanırsa yedisinin) insanlara bulaştığı biliniyor.
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Corona virüsleri hafif durumlarda soğuk algınlığı etkisi gösteriyor ama ağır vakalarda da şiddetli sonunum yetmezliğine neden oluyor. Buna, SARS (ağır akut solunum yolu yetersizliği sendromu) deniyor. Çin'de 2002'de görülen SARS salgınında virüsün bulaştığı 8.098 kişiden 774'ü ölmüştü.
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Genetik kodunda yapılan analizlere göre yeni virüs, diğer corona virüslerine kıyasla SARS'a en yakın virüs.
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Virüs, bazı hastalarda akciğer iltihabına neden oldu ve ölümle sonuçlandı.