Tüm Türkiye onu yıllar önce "02 Melih" olarak tanımıştı... Dört bir yanına kameralar yerleştirilmiş bir evde rakipleriyle yaşıyordu. Türkiye'nin dört yanındaki milyonlarca kişi de neredeyse nefes bile almadan 24 saat neler yaşadıklarını izliyordu.
HÜRRİYET ARŞİV, DHA, INSTAGRAM
Çin takvimine göre cinsiyet hesaplama işlemi, son günlerde özellikle anne adayları arasında oldukça popüler bir işlem olarak dikkatleri çekiyor. Çin takvimi ile cinsiyet hesaplamada en önemli noktanın hamile kalınan yaş ile hamile kalınılan ay olduğu belirtiliyor. Peki, Çin takvimiyle cinsiyet hesaplama nasıl yapılır? Çin takvimi otomatik hesaplama nasıl yapılır?