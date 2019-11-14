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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Gündem
14 Kasım 2019 - 17:09,

Çin takvimiyle cinsiyet hesaplama nasıl yapılır? Çin takvimi otomatik hesaplama nasıl yapılır?

Çin takvimine göre cinsiyet hesaplama işlemi, son günlerde özellikle anne adayları arasında oldukça popüler bir işlem olarak dikkatleri çekiyor. Çin takvimi ile cinsiyet hesaplamada en önemli noktanın hamile kalınan yaş ile hamile kalınılan ay olduğu belirtiliyor. Peki, Çin takvimiyle cinsiyet hesaplama nasıl yapılır? Çin takvimi otomatik hesaplama nasıl yapılır?

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En kadim doğu uygarlıklarından biri olan Çinlilerin, yüz yıllardır cinsiyet belirlemeden kullandığı takvim yöntemi, bilimsel açıdan inkar edilse de anne adayları tarafından merakla araştırılan konular arasında yer alıyor. İşte, 2019'un en popüler konulardan Çin takvimiyle cinsiyet hesaplama hakkında tüm ayrıntılar...

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700 yıldan bu yana doğacak olan bebeklerin cinsiyetlerini belirlemek için kullanılan Çin takvimi, son dönemlerde anne adayları arasında oldukça popüler bir hal aldı.

Normal şartlarda bebeğin cinsiyetini öğrenebilmek için gebeliğin 15. haftasının geride kalması gerekiyor. Ancak Çin takvimi hesaplamasıyla, bebeğinin cinsiyetinin daha erken tarihlerde öğrenilebileceğine inanılıyor.

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Bilimsel olarak kanıtlanmayan bu yöntemde; anne adayının yaşı ve gebeliğin başladığı ay bilgileri önem arz ediyor. Bu yöntem en erken 18, en geç 45 yaşındaki anne adaylarının bebeklerinin cinsiyetlerini hesaplayabilmektedir.

Çin takvimine göre; Ocak, Şubat, Mart, Mayıs, Haziran, Ekim ve Kasım aylarında doğan bebeklerin erkek; Nisan, Temmuz, Ağustos, Eylül ve Aralık aylarında doğan bebeklerin ise kız olacağı tahmin ediliyor.

4ÇİN TAKVİMİYLE CİNSİYET NASIL HESAPLANIR

ÇİN TAKVİMİYLE CİNSİYET NASIL HESAPLANIR?

Çin Takvimi ile cinsiyet hesaplamada hamile kalınan yaş ile hamile kalınan ay karşılaştırılır. Otomatik hesaplayıcılarla bu karşılaştırmayı yapıp bebeğin cinsiyeti belirleniyor. Çin takvimine göre; hamile kaldığınız yaşınız ile hamile kaldığınız ayın kesiştiği kutucukta yazan cinsiyet bebeğinizin tahmini cinsiyetini veriyor.

5ÇİN TAKVİMİ DOĞRU SONUÇ VERİR Mİ

ÇİN TAKVİMİ DOĞRU SONUÇ VERİR Mİ?

Çin takvimi ile cinsiyet hesaplama yönteminin doğruluğu hala tartışılsa da birçok anne bu yöntemi kullanıyor. Ama unutmayın Çin takvimi hesaplama yöntemi doğruluğu kanıtlanmış bir yöntem değildir, bebeğinizin cinsiyeti ile ilgili en kesin ve doğru bilgiyi ancak doktorunuzdan alabilirsiniz.

6ÇİN TAKVİMİ İLE CİNSİYET HESAPLAMASI ÇOK KOLAY

ÇİN TAKVİMİ İLE CİNSİYET HESAPLAMASI ÇOK KOLAY

Hürriyet Aile'nin Çin Takvimi sayfasına giderek hesaplama yapabilirsiniz.

HESAPLAMA İÇİN TIKLAYINIZ.

7ÇİN TAKVİMİ HAKKINDA BİLGİ

ÇİN TAKVİMİ HAKKINDA BİLGİ

Çin takvimi, Çin inanışlarına göre hazırlanmış tıbbı olmayan ve yaklaşık 700 yıldan beri kullanılan bir yöntemdir. Günümüzde genellikle eğlence amaçlı kullanılsa da oldukça popüler bir hesaplama yöntemidir.

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Çin takvimiyle cinsiyet hesaplama nasıl yapılır? Çin takvimi otomatik hesaplama nasıl yapılır?

Çin takvimine göre cinsiyet hesaplama işlemi, son günlerde özellikle anne adayları arasında oldukça popüler bir işlem olarak dikkatleri çekiyor. Çin takvimi ile cinsiyet hesaplamada en önemli noktanın hamile kalınan yaş ile hamile kalınılan ay olduğu belirtiliyor. Peki, Çin takvimiyle cinsiyet hesaplama nasıl yapılır? Çin takvimi otomatik hesaplama nasıl yapılır?

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