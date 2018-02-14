Çılgın iş adamı meğer uzaya gizli bir şey daha yollamış!
Tesla ve SpaceX'in patronu Elon Musk'ın, Mars'a gönderdiği Tesla Roadster'la birlikte minik bir şeyi daha uzaya yolladığı ortaya çıktı. Arch ismini taşıyan bu teknoloji yapısı bir hayli minik, ancak Musk için hayati derecede önemli! Bakın neden...
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