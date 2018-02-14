Ara
MENÜ
Teknoloji Haberleri

TEKNOLOJİ

    Haberler >Teknoloji>Çılgın iş adamı meğer uzaya gizli bir şey daha yollamış!

    Çılgın iş adamı meğer uzaya gizli bir şey daha yollamış!

    Tesla ve SpaceX'in patronu Elon Musk'ın, Mars'a gönderdiği Tesla Roadster'la birlikte minik bir şeyi daha uzaya yolladığı ortaya çıktı. Arch ismini taşıyan bu teknoloji yapısı bir hayli minik, ancak Musk için hayati derecede önemli! Bakın neden...

    Hürriyet Haber
    14.02.2018 - 15:03 | Son Güncelleme:
    1 / 35
    Çılgın iş adamı meğer uzaya gizli bir şey daha yollamışNext

    Geçtiğimiz hafta gerçekleşen Falcon Heavy test uçuşuyla beraber Tesla Roadster'ını uzaya fırlatan Elon Musk, Roadster'ının içerisine ilginç bir cihaz daha yerleştirmiş.

    Etiketler: elon musk , uzay , spacex

    En Yeni Foto Galeriler

    Bir sabah uyandı, ormana taşındı: Sürekli çıplak geziyorum

    Bir sabah uyandı, ormana taşındı: Sürekli çıplak geziyorum

    Abdülkadir'e büyük piyango! Yolu açıldı...

    Abdülkadir'e büyük piyango! Yolu açıldı...

    İkinci elde 'Şahin' çılgınlığı! Fiyatları cep yakıyor

    İkinci elde 'Şahin' çılgınlığı! Fiyatları cep yakıyor

    Evlilik bitiyor mu?

    Evlilik bitiyor mu?

    En güzel yeşil: ST. PATRICK’S DAY

    En güzel yeşil: ST. PATRICK’S DAY

    Dünyanın en ilginç geleneği! Burada cinsel ilişki için öyle bir şart var ki...

    Dünyanın en ilginç geleneği! Burada cinsel ilişki için öyle bir şart var ki...

    Turistler için en pahalı şehirler belli oldu! Listede Türkiye’den de üç yer var

    Turistler için en pahalı şehirler belli oldu! Listede Türkiye’den de üç yer var

    Türkiye'nin en güzel köyleri! Gidince geri dönmek istemeyeceksiniz...

    Türkiye'nin en güzel köyleri! Gidince geri dönmek istemeyeceksiniz...

    Asla gitmek istemeyeceğiniz dünyanın en gizemli 6 yeri

    Asla gitmek istemeyeceğiniz dünyanın en gizemli 6 yeri

    Hürriyete Reklam Ver
    Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
    Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
    • Hürriyet Emlak
    • Hürriyet Oto
    • Yenibiriş
    • Yakala.co
    • Hürriyet TV
    • Hürriyet Aile
    • Mahmure
    © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri