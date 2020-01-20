Çılgın iş adamı 1 milyon insanı uzaya yollayacak!

Sıra dışı fikirleriyle dünyanın dikkatini uzun zamandır üzerine çekmeyi başaran Elon Musk, bu kez uzayla ilgili sürpriz bir açıklama daha yaptı.
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Sıra dışı fikirleriyle dünyanın konuştuğu bir isim olan ve aynı zamanda SpaceX ile Tesla'yı yöneten Elon Musk, yeni bir açıklama yaparak dikkatleri yeniden üzerine çekmeyi başardı.
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Elon Musk'ın uzaya olan yoğun ilgisini bilmeyen yok. SpaceX'i bu yönde kullanan ve ilginç çalışmalara imza atan Musk, Twitter'ı da oldukça etkin kullanan bir isim.
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Son olarak Mars planlarıyla ilgili Twitter'dan bir dizi açıklama yapan Musk, 2050 yılına kadar 1 milyon insanı Mars'a yollamak istediğini paylaştı.
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SpaceX'in geliştirdiği Starship ile ilgili de konuşan Musk, "Starship tasarımındaki amacımız her bir roketin günde 3, yılda ise yaklaşık 1000 uçuşa çıkabilmesi. Starship'in 100 tonluk taşıma kapasitesi bulunuyor. Yani 10 farklı Starship roketi bir yıl içerisinde yörüngeye bir megaton yük taşıyabilecek." sözlerini kaydetti.
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Musk, gezegenler arası yaşamın mümkün olması için yörüngeye yılda bir megaton yük taşıyabilecek durumda olmamız gerektiğini söyledi.
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Şu anda aktif haldeki roketlerden hiçbirisi bunu başarabilecek seviyede değil. Starship uzay gemisi bu alanda yepyeni fırsatlar sunuyor olacak.
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İnsanlı Mars ve Ay görevleri için tasarlanan Starship, uzay araştırmaları tarihini değiştirebilecek müthiş bir potansiye sahip.
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Musk geçtiğimiz yıl yaptığı yaptığı bir açıklamada, Mars'ta kendini idame ettiren bir koloni kurmak için yaklaşık 1000 Starship roketine ihtiyaç olduğunu söylemişti.
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Musk, SpaceX'in hedeflerinden birisinin yılda 100 adet Starship üretmek olduğunu belirtiyor. Yani 10 yıl gibi bir sürede 1000 Starship'lik dev filo tamamlanabilir.
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SpaceX tarafından daha önce yapılan açıklamalarda Starship'in 2021 yılı itibarıyla resmi görevlerine başlayacağı belirtilmişti.
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Şirket bu hedefe ulaşabilmek için şu anda sıkı bir çalışma sürecine girmiş durumda. SpaceX bildiğiniz gibi 2023 yılında Ay'a, 2025 yılında ise Mars'a insan taşımaya başlamak istiyor.
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Tam 100 kişilik taşıma kapasitesine sahip olan Starship; boyutlarına rağmen görece düşük maliyetlerle üretilebilmesi, devasa itici gücü ve tekrar tekrar kullanılabilme özelliğiyle Apollo görevlerinden bu yana belki de son 50 yılın en heyecan verici roketlerinden birisi olacak.
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Elon Musk'ın da ifadeleriyle Starship, insanlığı Güneş Sistemi'ndeki her noktaya taşıyabilecek kapasiteye sahip.
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Ancak Musk'ın tek planı Mars'a yerleşmek değil. Çılgın iş adamı, aynı zamanda 2023 yılında Ay'a insan taşımayı da ön görüyor.