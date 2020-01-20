Çılgın iş adamı 1 milyon insanı uzaya yollayacak!

SpaceX'in geliştirdiği Starship ile ilgili de konuşan Musk, "Starship tasarımındaki amacımız her bir roketin günde 3, yılda ise yaklaşık 1000 uçuşa çıkabilmesi. Starship'in 100 tonluk taşıma kapasitesi bulunuyor. Yani 10 farklı Starship roketi bir yıl içerisinde yörüngeye bir megaton yük taşıyabilecek." sözlerini kaydetti.