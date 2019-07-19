Çığlık atmak istiyorum sevgili takipçilerim!

İki çocuk annesi Brezilyalı model, bir çekim için yaşadığı Miami'den New York'a gitmek üzere yola çıktı. Uçağın rötar yapmasıyla başlayan aksilikler zinciri bir türlü bitmek bilmeyince de sosyal medya hesabından isyan etti.
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