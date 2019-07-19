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Çığlık atmak istiyorum sevgili takipçilerim!

Adriana Lima, dün yaşadığı tatsız saatleri sosyal medya hesabından takipçilerine duyurdu.

INSTAGRAM, DEPO PHOTOS

Hürriyet Haber
19.07.2019 - 16:07 | Son Güncelleme:
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Çığlık atmak istiyorum sevgili takipçilerimNext

İki çocuk annesi Brezilyalı model, bir çekim için yaşadığı Miami'den New York'a gitmek üzere yola çıktı. Uçağın rötar yapmasıyla başlayan aksilikler zinciri bir türlü bitmek bilmeyince de sosyal medya hesabından isyan etti.

INSTAGRAM, DEPO PHOTOS

Etiketler: top model , uçak , instagram

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