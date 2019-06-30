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Çiftlik kurdu! Yumurtadan günde 1500 lira kazanÄ±yor

Ordu'da 2 bin rakÄ±mlÄ± AkkuÅŸ ilÃ§esinde kaz Ã§iftliÄŸi kuran Niyazi Ã‡ulluk, yumurta ve kaz taleplerini karÅŸÄ±lamaya Ã§alÄ±ÅŸÄ±yor. Ã‡iftlik sahibi Niyazi Ã‡ulluk "Kaz Ã§iftliÄŸi kurduÄŸum iÃ§in son derece memnunum. Bu iÅŸi yapmak isteyenlere de tavsiye ederim" dedi.

AA
30.06.2019 - 13:16 | Son GÃ¼ncelleme:
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Ã‡iftlik kurdu Yumurtadan gÃ¼nde 1500 lira kazanÄ±yorNext

Ordu'da yaÅŸayan 69 yaÅŸÄ±ndaki Niyazi Ã‡ulluk, AkkuÅŸ ilÃ§esinde kurduÄŸu kaz Ã§iftliÄŸinde sipariÅŸlere yetiÅŸemiyor.

Ã‡ulluk, iÅŸlettiÄŸi balÄ±k restoranÄ±nÄ± personel bulamamasÄ± Ã¼zerine kapatarak 2 bin rakÄ±mlÄ± AkkuÅŸ ilÃ§esinde deneme amacÄ±yla kaz Ã§iftliÄŸi kurdu.Â

GÃ¶kÃ§ebayÄ±r Mahallesi'ndeki Ã§iftliÄŸinde 170 kazla iÅŸe baÅŸlayan Ã‡ulluk, kaz yumurtalarÄ±nÄ±n Ordu ve farklÄ± illerden ilgi gÃ¶rmesi Ã¼zerine hayvan sayÄ±sÄ±nÄ± artÄ±rdÄ±.Â

KÄ±sa sÃ¼rede Linda ve Ã‡in Ä±rkÄ± kaz sayÄ±sÄ±nÄ± bin 200'e kadar Ã§Ä±karan Ã‡ulluk, sipariÅŸlere yetiÅŸemiyor.Â 

Etiketler: haberler

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Çiftlik kurdu! Yumurtadan günde 1500 lira kazanÄ±yor

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