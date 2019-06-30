Çiftlik kurdu! Yumurtadan günde 1500 lira kazanÄ±yor
Ordu'da 2 bin rakÄ±mlÄ± AkkuÅŸ ilÃ§esinde kaz Ã§iftliÄŸi kuran Niyazi Ã‡ulluk, yumurta ve kaz taleplerini karÅŸÄ±lamaya Ã§alÄ±ÅŸÄ±yor. Ã‡iftlik sahibi Niyazi Ã‡ulluk "Kaz Ã§iftliÄŸi kurduÄŸum iÃ§in son derece memnunum. Bu iÅŸi yapmak isteyenlere de tavsiye ederim" dedi.
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