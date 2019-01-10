CIA 50 yıldır gizliyordu

Tevrat'ın birinci kitabı Tekvin'de Nuh'un Gemisi, tanrının büyük bir sel tufanı sebebiyle Hz. Nuh'a, ailesi ve dünyadaki hayvanlardan birer çifti taşıyabilecek şekilde inşa etmesini buyurduğu gemi olarak geçiyor.
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