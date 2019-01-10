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    CIA 50 yıldır gizliyordu

    1949'da Türkiye'de görüntülendi.

    hurriyet.com.tr/DIş Haberler - Fotoğraflar: AP/DepoPhotos
    10.01.2019 - 08:27 | Son Güncelleme:
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    CIA 50 yıldır gizliyorduNext

    Tevrat'ın birinci kitabı Tekvin'de Nuh'un Gemisi, tanrının büyük bir sel tufanı sebebiyle Hz. Nuh'a, ailesi ve dünyadaki hayvanlardan birer çifti taşıyabilecek şekilde inşa etmesini buyurduğu gemi olarak geçiyor.

    Etiketler: Nuh'un Gemisi , Ağrı Dağı , Porcher Taylor , CIA

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