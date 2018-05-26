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CHP'nin seçim bildirgesini açıkladığı toplantıdan fotoğraflar
CHP'nin seçim bildirgesi ve aday tanıtım toplantısı yapıldı. Toplantıya Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu; eşi Selvi Kılıçdaroğlu, cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce ve eşi Ülkü İnce ile beraber geldi. Toplantı öncesi milletvekili adaylarının fotoğraf çekimleri gerçekleştirildi.
CHP'nin seçim bildirgesi ve aday tanıtım toplantısı yapıldı. Toplantıya Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu; eşi Selvi Kılıçdaroğlu, cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce ve eşi Ülkü İnce ile beraber geldi. Toplantı öncesi milletvekili adaylarının fotoğraf çekimleri gerçekleştirildi.
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