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    CHP'nin seçim bildirgesini açıkladığı toplantıdan fotoğraflar

    CHP'nin seçim bildirgesi ve aday tanıtım toplantısı yapıldı. Toplantıya Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu; eşi Selvi Kılıçdaroğlu, cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce ve eşi Ülkü İnce ile beraber geldi. Toplantı öncesi milletvekili adaylarının fotoğraf çekimleri gerçekleştirildi.

    Fotoğraflar: Selahattin SÖNMEZ (HÜRRİYET)
    26.05.2018 - 11:55 | Son Güncelleme:
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    CHPnin seçim bildirgesini açıkladığı toplantıdan fotoğraflarNext

    CHP'nin seçim bildirgesi ve aday tanıtım toplantısı yapıldı. Toplantıya Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu; eşi Selvi Kılıçdaroğlu, cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce ve eşi Ülkü İnce ile beraber geldi. Toplantı öncesi milletvekili adaylarının fotoğraf çekimleri gerçekleştirildi.

    Fotoğraf: SELAHATTİN SÖNMEZ / HÜRRİYET

    Etiketler: seçim bildirgesi , Seçim , gündem

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