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'Chloe'nin sevgilisi olursa...'

Serdar Ortaç, 5 yıllık evliliğini bitirdiği Chloe Loughnan hakkında konuştu. Eski eşi hakkında ortaya atılan iddiaların yalan olduğunu belirten ünlü şarkıcı, “Hanıma çok yüklendiler ‘Böyle yaptı, şöyle yaptı’ diye. Nereden biliyorlar! Hiçbir şey yaptığı yok!” dedi.

Sayit DURMAZ
24.08.2019 - 08:00 | Son Güncelleme:
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Chloenin sevgilisi olursa...Next

GEÇTİĞİMİZ günlerde 5 yıllık eşi Chloe Loughnan ile anlaşmalı olarak boşanan Serdar Ortaç, Bebek’te görüntülendi.

Etiketler: boşanma

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