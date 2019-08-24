'Chloe'nin sevgilisi olursa...'

Serdar Ortaç, 5 yıllık evliliğini bitirdiği Chloe Loughnan hakkında konuştu. Eski eşi hakkında ortaya atılan iddiaların yalan olduğunu belirten ünlü şarkıcı, “Hanıma çok yüklendiler ‘Böyle yaptı, şöyle yaptı’ diye. Nereden biliyorlar! Hiçbir şey yaptığı yok!” dedi.
Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.