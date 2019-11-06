Chloe Loughnan: Serdar'la dün yemekteydik

Devlet Su İşleri (DSİ) personel alımı başvurusu için belirlenen süreç devam ediyor. İŞKUR aracılığıyla toplam 500 işçi alımı yapacak olan DSİ, KPSS şartı aramayacak. İŞKUR'a üyeliği bulunan vatandaşların internet üzerinden, olmayanların ise müdürlükler aracılığıyla yapabileceği DSİ işçi alımı başvurusu, 10 Kasım tarihine kadar devam edecek. Peki, greyder operatörü, şoför, ağır vasıta şoförü ve ekskavatör operatörü gibi alanlarda yapılacak olan DSİ işçi alımı başvurusu nasıl yapılır?
Kıvrımlı model ilk bebeğini beklediğini sosyal medya hesabından böyle duyurdu.
INSTAGRAM, DEPO PHOTOS