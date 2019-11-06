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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Sayit DURMAZ
06 Kasım 2019 - 09:08,

Chloe Loughnan: Serdar'la dün yemekteydik

Serdar Ortaç ile 5 yıllık evliliği biten İrlandalı model Chloe Loughnan, önceki akşam Bebek’te objektife yansıdı.

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Arkadaşları ile bir mekanda oturan Loughnan, çıkışta basın mensupları ile sohbet etti.

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Ünlü model, muhabirlerin Serdar Ortaç’ın “İyi ki boşanmışım” açıklamasını hatırlatması üzerine “Sanmıyorum ona sormak lazım bizim sıkıntımız yok daha dün gece beraber yemek yedik. Ona her zaman saygı duyacağım. En yakın arkadaşım olarak görüyorum onu” dedi.

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