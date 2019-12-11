Theron "SÃ¶ylediklerinden biri RenÃ©e (Zellweger) ve benim iÅŸ bulmak iÃ§in onunla yattÄ±ÄŸÄ±mÄ±z yÃ¶nÃ¼ndeydi. HiÃ§bir sÄ±nÄ±r tanÄ±mÄ±yordu. Cinsel tacizlerde bile bizi karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya getirirdi" diye konuÅŸmuÅŸtu. Renee Zellweger'Ä±n sÃ¶zcÃ¼sÃ¼ de Weinstein'in bu iddialarÄ± ortaya atarak "saÃ§maladÄ±ÄŸÄ±nÄ±" belirtmiÅŸti.



ABD basÄ±nÄ±nda yer alan haberlere gÃ¶re Harvey Weinstein, bir baÅŸka Ã¼nlÃ¼ oyuncu Gwyneth Paltrow hakkÄ±nda da kendisiyle birlikte olduÄŸu iddiasÄ±nÄ± ortaya atmÄ±ÅŸtÄ±. Paltrow da bunun bir yalan olduÄŸunu belirtmiÅŸti.



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