Charlize Theron, Nicole Kidman, Margot Robbie imza daÄŸÄ±tmaktan yorgun düÅŸtü
ÃœnlÃ¼ oyuncular baÅŸrol Ã¼stlendikleri filmin galasÄ±nda hayranlarÄ±nÄ±n sevgi seline kapÄ±ldÄ±.
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Hollywood'un Ã¼Ã§ Ã¼nlÃ¼ yÄ±ldÄ±zÄ± Charlize Theron, Nicole Kidman ve Margot Robbie'yi bir araya getiren Bombshell'in Ã¶zel gÃ¶sterimi Los Angeles'da yapÄ±ldÄ±. Regency Village'deki gÃ¶sterimde Ã¼Ã§ Ã¼nlÃ¼ yÄ±ldÄ±z kelimenin tam anlamÄ±yla hayranlarÄ±nÄ±n sevgi seline kapÄ±ldÄ±.
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GÃ¶sterimin yapÄ±lacaÄŸÄ± mekana gelen Theron, Kidman ve Robbie saatlerdir onlarÄ± bekleyen hayranlarÄ±nÄ±n yanÄ±na koÅŸtu Ã¶nce. Her Ã¼Ã§ oyuncu da uzun sÃ¼re hayranlarÄ±na imza daÄŸÄ±ttÄ±. BazÄ±larÄ±nÄ±n da ricasÄ±nÄ± kÄ±rmayarak hatÄ±ra pozlarÄ± Ã§ektirdi.
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Nicole Kidman, Charlize Theron ve Margot Robbie daha sonra da galanÄ±n yapÄ±lacaÄŸÄ± mekana girdi. ÃœÃ§ Ã¼nlÃ¼ yÄ±ldÄ±z birbirinden farklÄ± tarzdaki ÅŸÄ±klÄ±klarÄ±yla dikkat Ã§ekti.
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Kidman, maskÃ¼len kÄ±yafetini pÄ±rÄ±ltÄ±lÄ± bir ceketle tamamladÄ±. Theron, derin gÃ¶ÄŸÃ¼s dekolteli bir mini elbise giyerken Robbie de klasik ÅŸÄ±klÄ±ÄŸÄ± tercih etti.
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YÃ¶netmenliÄŸini Jay Roach'un Ã¼stlendiÄŸi Bombshell, son yÄ±llarda Hollywood'da gÃ¼ndemin ilk sÄ±ralarÄ±nda yer alan "taciz" konusunu bir kez daha Ã¶n plana Ã§Ä±karÄ±yor. Film, Fox News'un kurucusu ve CEO'su olan Roger Ailes'Ä±n kadÄ±n Ã§alÄ±ÅŸanlara yÃ¶nelik taciz iddialarÄ±nÄ± konu alÄ±yor.
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Filmin ana kahramanÄ± ise Megyn Kelly. Charlize Theron'Ä±n canlandÄ±rdÄ±ÄŸÄ± Kelly, 2016 yÄ±lÄ±nda yaÅŸanan taciz skandalÄ±nÄ±n ortaya Ã§Ä±karÄ±lmasÄ±nÄ± saÄŸlamÄ±ÅŸtÄ±.
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Bu konu son dÃ¶nemde yapÄ±mcÄ± Harvey Weinstein'Ä±n bazÄ± kadÄ±n Ã¼nlÃ¼leri taciz ettiÄŸinin ortaya Ã§Ä±kmasÄ±ndan sonra Hollywood'da birÃ§ok filme konu oldu. "Me too" hareketiyle sinema dÃ¼nyasÄ±nÄ±n pÄ±rÄ±ltÄ±lÄ± vitrini dÄ±ÅŸÄ±nda neler yaÅŸandÄ±ÄŸÄ± da gÃ¼ndeme geldi.
Weinstein'Ä±n kariyeri "tepetaklak olup" karÄ±sÄ± da onu terk ederken gÃ¼nÃ¼mÃ¼zÃ¼n birÃ§ok kadÄ±n yÄ±ldÄ±zÄ± da geÃ§miÅŸte yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± taciz dehÅŸetini yÄ±llar sonra itiraf etmeye baÅŸladÄ±.
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Charlize Theron da geÃ§en hafta verdiÄŸi bir rÃ¶portajda bu konuyu gÃ¼ndeme getirip Weinstein'Ä±n kendisi hakkÄ±nda da yalan sÃ¶ylediÄŸini ileri sÃ¼rmÃ¼ÅŸtÃ¼.
44 yaÅŸÄ±ndaki Theron kendisi ve meslektaÅŸÄ± Renee Zellweger hakkÄ±nda "rol bulmak iÃ§in benimle birlikte oldular" iddialarÄ±nÄ± ortaya atan Weinstein'e ateÅŸ pÃ¼skÃ¼rmÃ¼ÅŸtÃ¼. Theron, yapÄ±mcÄ±nÄ±n yalan sÃ¶ylediÄŸini ne kendisinin ne de Zellweger'in onunla birlikte olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶ylemiÅŸti.
Harvey Weinstein'Ä±n "yalancÄ±" olduÄŸunu sÃ¶yleyen Theron, New York Times'a verdiÄŸi demeÃ§te yapÄ±mcÄ±nÄ±n "kadÄ±nlarÄ± birbirine dÃ¼ÅŸÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼" ileri sÃ¼rmÃ¼ÅŸtÃ¼.
ABD basÄ±nÄ±nda yer alan haberlere gÃ¶re Harvey Weinstein, bir baÅŸka Ã¼nlÃ¼ oyuncu Gwyneth Paltrow hakkÄ±nda da kendisiyle birlikte olduÄŸu iddiasÄ±nÄ± ortaya atmÄ±ÅŸtÄ±. Paltrow da bunun bir yalan olduÄŸunu belirtmiÅŸti.
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Paltrow, Weinstein'Ä±n kendisini taciz ettiÄŸini, o dÃ¶nemde niÅŸanlÄ±sÄ± olan Brad Pitt'in de bunun Ã¼zerine yapÄ±mcÄ±ya "seni Ã¶ldÃ¼rÃ¼rÃ¼m" dediÄŸini anlatmÄ±ÅŸtÄ±.
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Charlize Theron, Ã¼lkemizde Skandal adÄ±yla gÃ¶sterime girmesi planlanan Bombshell adlÄ± filmdeki performansÄ±yla bu yÄ±l en iyi kadÄ±n oyuncu dalÄ±nda AltÄ±n KÃ¼re'ye aday gÃ¶sterildi. Yine bu filmdeki performansÄ± Margot Robbie'ye de yardÄ±mcÄ± kadÄ±n oyuncu dalÄ±nda AltÄ±n KÃ¼re adaylÄ±ÄŸÄ± getirdi.
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Bombshell'in baÅŸrol oyuncus Charlize Theron, kariyerinin en parlak dÃ¶nemlerinden birini yaÅŸÄ±yor ÅŸu anda. Theron, geÃ§tiÄŸimiz ay Hollywood'un en saygÄ±n Ã¶dÃ¼llerinden birine deÄŸer gÃ¶rÃ¼lmÃ¼ÅŸtÃ¼.
ÃœnlÃ¼ oyuncu, Amerikan Sinematek DerneÄŸi'nin Onur Ã–dÃ¼lÃ¼ verildi. Plaketini meslektaÅŸÄ± ve rol arkadaÅŸÄ± Seth Rogen'Ä±n elinden almÄ±ÅŸtÄ±.