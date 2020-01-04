Çeyrek altın, Yarım altın ve Cumhuriyet altını 4 Ocak cumartesi (bugün) ne kadar? 1 Gram altın kaç TL'den satılıyor?
Altın fiyatları bugün ne kadar oldu sorusu yükselen altın piyasasının ardından vatandaşların merakla takip ettiği konular arasında yer aldı. Çeyrek altın ve Gram altın fiyatları en çok merak edilen ürünler arasında yer alıyor. Peki altın piyasasındaki yükselişin ardından çeyrek altın ve gram altın fiyatları bugün ne kadar oldu? İşte 4 Ocak Cumartesi altın fiyatlarında son durum
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Altın fiyatlarındaki yükselişin ardından bugün hem yatırım yapmak isteyen vatandaşlar hem de hediyelik olarak altın alacak vatandaşlar yatırım altınlarındaki son durumu merak ediyor. Altın türleri arasında en çok talep gören ürünler olan çeyrek altın ve gram altın fiyatları yükselişe geçti. Peki Çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar? 1 Gram altın kaç TL'den satılıyor?
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Altının gram satış fiyatı 297 lira seviyesini aşarak 300 lirayı zorlayan ivmesi ile yatırımcıların dikkatini çeken seçenekler arasında yer alıyor. Gram altının satış fiyatı bugün 297 lira seviyesinde. Çeyrek altının satış fiyatı 486 lira olurken, 475 liradan geri alınıyor.
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Yarım altının satış fiyatı 972 lira olurken, 948 liradan geri alınıyor.
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Cumhuriyet altının satış fiyatı 2000 lira seviyesinde satılırken, 1970 liradan geri alınıyor.
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Altının getiri potansiyeli, altın talebinde etkili oldu
Analistler, merkez bankalarınca verilen olası faiz indirimi sinyallerinin altın fiyatlarını yukarı yönlü destekleyen ana etken olduğunu ancak bunun yanında bazı gelişmiş ülke tahvil getirilerinin de negatif bölgeye inmesinin önemine vurgu yaptı. Geçen yıl başında yaklaşık 8 trilyon dolar seviyesinde bulunan negatif getirili borç miktarının haziran itibarıyla 13 trilyon dolara yaklaştığını kaydeden analistler, merkez banklarının faiz indirimi sinyallerinin tahvil getirilerini aşağı yönlü baskılamaya devam ettiğini belirtti. Aynı dönemde gelişmiş ve gelişmekte olan ülke merkez bankalarının çeşitli motivasyonlarla altın pozisyonlarını güçlendirirken, Dünya Altın Konseyi'nin (WGC) üçüncü çeyrek raporuna göre yılın 9 ayında merkez bankaları altın rezervlerini 547,5 ton artırdı. Altının hem risk azaltıcı hem gelir artırıcı etkisinin yatırımcıların kararını önemli ölçüde etkilediğine değinen analistler, haziran ayında altının ons fiyatında yaşanan yüzde 7,96'lık aylık artışta faiz indirimi beklentilerinin neredeyse kesin olacak şekilde fiyatlanması ve artan belirsizliklerin yardımcı olduğunun altını çizdi.