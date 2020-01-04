Çeyrek altın, Yarım altın ve Cumhuriyet altını 4 Ocak cumartesi (bugün) ne kadar? 1 Gram altın kaç TL'den satılıyor?

Altının getiri potansiyeli, altın talebinde etkili oldu

Analistler, merkez bankalarınca verilen olası faiz indirimi sinyallerinin altın fiyatlarını yukarı yönlü destekleyen ana etken olduğunu ancak bunun yanında bazı gelişmiş ülke tahvil getirilerinin de negatif bölgeye inmesinin önemine vurgu yaptı.

Geçen yıl başında yaklaşık 8 trilyon dolar seviyesinde bulunan negatif getirili borç miktarının haziran itibarıyla 13 trilyon dolara yaklaştığını kaydeden analistler, merkez banklarının faiz indirimi sinyallerinin tahvil getirilerini aşağı yönlü baskılamaya devam ettiğini belirtti.

Aynı dönemde gelişmiş ve gelişmekte olan ülke merkez bankalarının çeşitli motivasyonlarla altın pozisyonlarını güçlendirirken, Dünya Altın Konseyi'nin (WGC) üçüncü çeyrek raporuna göre yılın 9 ayında merkez bankaları altın rezervlerini 547,5 ton artırdı.

Altının hem risk azaltıcı hem gelir artırıcı etkisinin yatırımcıların kararını önemli ölçüde etkilediğine değinen analistler, haziran ayında altının ons fiyatında yaşanan yüzde 7,96'lık aylık artışta faiz indirimi beklentilerinin neredeyse kesin olacak şekilde fiyatlanması ve artan belirsizliklerin yardımcı olduğunun altını çizdi.