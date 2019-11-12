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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
12 Kasım 2019 - 11:02,

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı kura sonuçları bugün açıklanacak mı?

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı kura sonuçları için adayların sorgulamaları devam ediyor. Temizlik ve Güvenlik personeli kadrosuna toplam 175 personel alımı yapacak olan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı kura sonuçları açıklamasını, il müdürlükleri tarafından yapılan listelerin merkeze gönderilmesiyle birlikte öğrenebilecek. Peki, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı kura sonuçları bugün açıklanacak mı? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler

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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı kura sonuçları için kurumun yapacağı açıklama merakla beklenmeye devam ediliyor. Çeşitli illerde il müdürlükleri tarafından gerçekleştirilen Çevre ve Şehircilik Bakanlığı kura çekilişinin ardından sonuçlar merakla araştırılmaya başlandı. Peki, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı kura sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI KURA SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Başvuruları 14-18 Ekim tarihlerinde alınan sürekli işçi alımı için kura sonuçları 6 Kasım Çarşamba günü saat 10.00'da gerçekleştirilmişti. Peki, bakanlık kura sonuçları açıklamasını ne zaman yapacak? İşte, o detaylar...

2

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın kura sonuçları, il müdürlüklerinden gelecek olan kura sonuçları listelelerinin derleme işlemlerinin tamamlanmasıyla birlikte ilan edilecek. Böylece Temizlik ve Güvenlik Görevlisi olabilmek için kuraya katılan vatandaşların merakla araştırdığı 175 işçi alımı kura sonuçları erişime açılacak.

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Kura sonuçlarının listelerin il müdürlüklerinden derlenmesiyle birlikte açıklanması bekleniyor. Sonuçlar açıklandığı an itibariyle haberimizin içerisine eklenecek.

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Kura sonuçları sonrasında asıl adaylar sözlü sınava alınacak. Sözlü sınav yeri ve tarihleri Bakanlığın (www.csb.gov.tr) internet sitesinde ilan edilecek olup, ayrıca yazılı tebligat yapılmayacak.

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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı kura sonuçları bugün açıklanacak mı?

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı kura sonuçları için adayların sorgulamaları devam ediyor. Temizlik ve Güvenlik personeli kadrosuna toplam 175 personel alımı yapacak olan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı kura sonuçları açıklamasını, il müdürlükleri tarafından yapılan listelerin merkeze gönderilmesiyle birlikte öğrenebilecek. Peki, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı kura sonuçları bugün açıklanacak mı? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler

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