Çevre ve Şehircilik Bakanlığı kura sonuçları için adayların sorgulamaları devam ediyor. Temizlik ve Güvenlik personeli kadrosuna toplam 175 personel alımı yapacak olan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı kura sonuçları açıklamasını, il müdürlükleri tarafından yapılan listelerin merkeze gönderilmesiyle birlikte öğrenebilecek. Peki, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı kura sonuçları bugün açıklanacak mı? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler
Bitkiler binlerce yıldır hastalıkların tedavisinde kullanılıyor. Yapılan araştırmalar bitkilerin faydalarına her geçen gün bir yenisinin eklendiğine işaret ediyor. Çörek otu bu bitkilerin başında geliyor. Türk mutfağında da sık kullanılan çörek otu ve yağının vücuttaki pek çok sisteme önemli yararları bulunuyor.