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Çevik Kuvvet polislerinin eğitimleri filmleri aratmadı
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü polislerinin aldığı nefes kesen eğitim görüntülendi. Polislerin "Temel Çevik Kuvvet Eğitimi" aksiyon filmlerini aratmadı. Molotof kokteylleri, havai fişeklerin ve taşların kullanıldığı eğitimlerde gerçeğine uygun olarak eylemciler gözaltına alınıp müdahale edildi
İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü tarafından Bayrampaşa da bulunan merkezde çevik kuvvet polislerine "Temel Çevik Kuvvet Eğitimi" verildi. Eğitimlerde orta çıkan görüntüler aksiyon filmlerini aratmazken senaryo gereği eylemcilere müdahale edilip gözaltına alınıyorlar.
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