Cevabı kimse bulamıyor... Deneme kabinindeki adamı kim öldürdü?

Buradaki bulmacaları çözebilmek için her detaya ayrı ayrı dikkat etmeniz gerekiyor. İşte sosyal medya kullanıcılarının büyük ilgisini çeken, zihin açıcı 6 soru. Giyim mağazasının deneme odasında silahla öldürülmüş halde yerde yatan adamın katili numaralandırılmış kişilerden hangisi? Küçük detaylar katili ele veriyor.
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