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    Cevabı kimse bulamıyor... Deneme kabinindeki adamı kim öldürdü?

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    Hürriyet Haber
    06.04.2018 - 16:10 | Son Güncelleme:
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    Cevabı kimse bulamıyor... Deneme kabinindeki adamı kim öldürdüNext

    Buradaki bulmacaları çözebilmek için her detaya ayrı ayrı dikkat etmeniz gerekiyor. İşte sosyal medya kullanıcılarının büyük ilgisini çeken, zihin açıcı 6 soru. Giyim mağazasının deneme odasında silahla öldürülmüş halde yerde yatan adamın katili numaralandırılmış kişilerden hangisi? Küçük detaylar katili ele veriyor.

    Etiketler: Bulmaca , Sosyal Medya , bilmece
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