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    Haberler >Kelebek >Hürriyet Cumartesi>Çeşme'de sezonun en iyi 10'u

    Çeşme'de sezonun en iyi 10'u

    Bakmayın siz turizmcilerin yoğunluktan şikâyet edip “Artık gelmeyin” demelerine. İki taraf da birbirini çok seviyor aslında. Diyelim ki Çeşme’ye gitmeye karar verdik... Bakalım en iyiler hangileri, gezip görmeden dönmememiz yerler nereler?

    İrem Aycı
    24.08.2018 - 08:26 | Son Güncelleme:
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    Çeşmede sezonun en iyi 10uNext

    Bakmayın siz turizmcilerin yoğunluktan şikâyet edip “Artık gelmeyin” demelerine. İki taraf da birbirini çok seviyor aslında. Diyelim ki Çeşme’ye gitmeye karar verdik... Bakalım en iyiler hangileri, gezip görmeden dönmememiz yerler nereler?

    Etiketler: izmir , tatil , ege

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