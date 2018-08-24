Çeşme'de sezonun en iyi 10'u

Bakmayın siz turizmcilerin yoğunluktan şikâyet edip “Artık gelmeyin” demelerine. İki taraf da birbirini çok seviyor aslında. Diyelim ki Çeşme’ye gitmeye karar verdik... Bakalım en iyiler hangileri, gezip görmeden dönmememiz yerler nereler?
Bakmayın siz turizmcilerin yoğunluktan şikâyet edip “Artık gelmeyin” demelerine. İki taraf da birbirini çok seviyor aslında. Diyelim ki Çeşme’ye gitmeye karar verdik... Bakalım en iyiler hangileri, gezip görmeden dönmememiz yerler nereler?
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