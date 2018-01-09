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CES 2018: İşte dünyayı değiştirecek en yeni teknolojik oyuncaklar

Teknoloji gelişiyor, hayatımızı da beraberinde değiştiriyor. ABD'de her sene gerçekleştirilen dev teknoloji fuarı bu yıl da oldukça hareketli geçiyor. Kapılarını binlerce ziyaretçiye açan ve Hürriyet olarak editör arkadaşımız Ahmet Can'ın Las Vegas'ta yakından takip ettiği CES 2018'de bakın hangi bombalar ardı ardına patladı?

Derleyen: Selim ÖZTÜRK
09.01.2018 - 14:16 | Son Güncelleme:
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CES 2018: İşte dünyayı değiştirecek en yeni teknolojik oyuncaklarNext

Seyahate çıkacaklar için yeni dönem başlıyor. Havalimanlarına götürdüğünüz bavullar artık bakın ne yapacak?

Etiketler: ces 2018 , teknoloji , abd , las vegas
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