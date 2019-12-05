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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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GeriMagazin Ceren Özdemir'in ölümü Türkiye'yi yasa boğdu... Ünlü isimlerden tepki yağdı!
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Magazin
05 Aralık 2019 - 10:29,

Ceren Özdemir'in ölümü Türkiye'yi yasa boğdu... Ünlü isimlerden tepki yağdı!

20 yaşındaki Ceren Özdemir, evinin bulunduğu apartmanın girişinde bıçaklanarak öldürüldü.

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Ordu Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Müzik Bölümü 2'nci sınıf öğrencisi Ceren Özdemir'in ölümü Türkiye'yi yasa boğdu. Ünlü isimler yaşanan vahşete tepkilerini sosyal medya hesaplarında dile getirdi.

2MERT FIRAT

MERT FIRAT

2019 bitmeden öldürülen kadınların sayısı 430!Bugün 20’sinde bir balerin kalbinden bıçaklanarak öldürüldü.#ŞuleÇet cinayeti davası nihayet kamuoyu baskısı sayesinde sonuçlandı.Kadın Cinayetleri ve her türlü eşitsizlik politiktir!

3EMRE AYDIN

EMRE AYDIN

Alışmayacağız! #CerenÖzdemir

4İBRAHİM BÜYÜKAK

İBRAHİM BÜYÜKAK

Susmayacağız, alışmayacağız! Artık yeter! #CerenÖzdemir

5HADİSE

HADİSE

Ne desek anlamsız ve boş. Hiçbir şey değişmiyor ve bu benim canımı çok yakıyor. #CerenÖzdemir

6METİN ŞENTÜRK

METİN ŞENTÜRK

Gündemde kadın ismi görünce tıklamaya korkar oldum. Ama dedim ki bu kez bir yavrumuz bir şey başarmıştır, hayata dair bir planını gerçekleştirmiştir diye kendimi avuttum. Yok olmadı yine kaybettik. Nurlar içinde yat güzel kızım... #CerenÖzdemir

7SABAHAT AKKİRAZ

SABAHAT AKKİRAZ

Bir kadın daha katledildi. #CerenÖzdemir Ordu’da kapısının önünde bıçaklanarak katledildi. Neden, nasıl gibi soruların anlamı yok. Bir kadın daha katledildi. Katledildi. Katledildi. Bunu sürekli tekrarlamalıyız. Katlediliyoruz. İyi, güzel, çocuk, kadın, doğa ne varsa katlediliyor.

8MERVE ÖZBEY

MERVE ÖZBEY

Bugün de acı içinde kıvrandık #cerenozdemir

9HALUK LEVENT

HALUK LEVENT

Bir davanın sonucuna sevineceğimiz bir gün aynı olaydan başka bir can için ağlıyoruz..Yahu 1 gün ya bir gün sadece bir gün huzurlu geçirelim günü.1 gün ara verin be iblisler!

10CAHİT BERKAY

CAHİT BERKAY

Şule’nin mahkemesinin olduğu gün gencecik sanatçı bir kardeşimin kötü haberini aldım. Kimbilir ne güzel umutları, hayalleri vardı Ceren’in...Kadın cinayetlerini sadece katilini cezalandırarak çözemeyiz. Bu toplumsal bir problem ve hepimiz biraz suçluyuz.

11NURGÜL YEŞİLÇAY

NURGÜL YEŞİLÇAY

Şule Özge için; Ceren Gülenay için tweet atıyor! Ardından katlediliyor! Ve döngü böyle devam ediyor, devran böyle dönüyor! Gencecik kızlarımız, koca koca kadınlarımız ölümü bekliyor sadece bugün de ölmediği için şükrederek!

12BERNA LAÇİN

BERNA LAÇİN

Cinayetinin arkasında başka şeyler olduğuna inanıyorum ! Bu kadar güzel bir kız üstelik balerin ve bir katil niyeyse çarşı iznine salınıyor ve gidip bu bahar dalı gibi kızı tesadüfen öldürüyor. Ya başka karanlık düşüncelerin kurbanı olduysa? Çok derin araştırılmalı...

13DOĞA RUTKAY

DOĞA RUTKAY

Sosyal medyanın gücü deyip sevinmek! Giden canın ardından gözyaşlarımızı bitti mi sandınız? Daha acısı dinmeden bir kardeşimiz daha alındı hayattan!

14SUNAY AKIN

SUNAY AKIN

Trafik kazalarına alıştırıldık... Her yıl yüzlerce insanımızın yollarda can vermesini kanıksadık... Öyle ya, trafik bu, ölünür... Çoklu ölümle sonuçlanan kaza haberlerini okuyor ve unutuyoruz... Bir kişinin can verdiği kazalar haber bile olmuyor zaten... Kasım ayında 39 kadın öldürüldü!.. Kadın cinayetleri haberleri de sıradanlaştı!.. Kadınlar avcıların peşine düştüğü ceylanlar gibi yaşıyorlar aramızda... O denli tedirgin, o denli korku dolu bakışları... Ceren Özdemir bir balerin, sahne sanatları öğrencisi... Evinin önünde hunharca katledildi... Kadını hayattan dışlayan, köleleştiren, diline dolayan söylemlerin adalet karşısında hesap vermesi için hukukçularımıza büyük görev düşüyor... Bu konuda en büyük görev de üniversitelerin omuzlarında... Bu kabusun nedenleri araştırılmalı, bilimin ışığında çözüm önerileri üretilmelidir... Kadın cinayetlerinin kanıksanmasına izin vermeyeceğiz... Hayır!

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Ceren Özdemir ve katil zanlısı aynı karede

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