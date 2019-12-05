Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Ceren Özdemir'in ölümü Türkiye'yi yasa boğdu... Ünlü isimlerden tepki yağdı!
20 yaşındaki Ceren Özdemir, evinin bulunduğu apartmanın girişinde bıçaklanarak öldürüldü.
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Ordu Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Müzik Bölümü 2'nci sınıf öğrencisi Ceren Özdemir'in ölümü Türkiye'yi yasa boğdu. Ünlü isimler yaşanan vahşete tepkilerini sosyal medya hesaplarında dile getirdi.
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MERT FIRAT
2019 bitmeden öldürülen kadınların sayısı 430!Bugün 20’sinde bir balerin kalbinden bıçaklanarak öldürüldü.#ŞuleÇet cinayeti davası nihayet kamuoyu baskısı sayesinde sonuçlandı.Kadın Cinayetleri ve her türlü eşitsizlik politiktir!
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EMRE AYDIN
Alışmayacağız! #CerenÖzdemir
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İBRAHİM BÜYÜKAK
Susmayacağız, alışmayacağız! Artık yeter! #CerenÖzdemir
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HADİSE
Ne desek anlamsız ve boş. Hiçbir şey değişmiyor ve bu benim canımı çok yakıyor. #CerenÖzdemir
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METİN ŞENTÜRK
Gündemde kadın ismi görünce tıklamaya korkar oldum. Ama dedim ki bu kez bir yavrumuz bir şey başarmıştır, hayata dair bir planını gerçekleştirmiştir diye kendimi avuttum. Yok olmadı yine kaybettik. Nurlar içinde yat güzel kızım... #CerenÖzdemir
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SABAHAT AKKİRAZ
Bir kadın daha katledildi. #CerenÖzdemir Ordu’da kapısının önünde bıçaklanarak katledildi. Neden, nasıl gibi soruların anlamı yok. Bir kadın daha katledildi. Katledildi. Katledildi. Bunu sürekli tekrarlamalıyız. Katlediliyoruz. İyi, güzel, çocuk, kadın, doğa ne varsa katlediliyor.
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MERVE ÖZBEY
Bugün de acı içinde kıvrandık #cerenozdemir
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HALUK LEVENT
Bir davanın sonucuna sevineceğimiz bir gün aynı olaydan başka bir can için ağlıyoruz..Yahu 1 gün ya bir gün sadece bir gün huzurlu geçirelim günü.1 gün ara verin be iblisler!
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CAHİT BERKAY
Şule’nin mahkemesinin olduğu gün gencecik sanatçı bir kardeşimin kötü haberini aldım. Kimbilir ne güzel umutları, hayalleri vardı Ceren’in...Kadın cinayetlerini sadece katilini cezalandırarak çözemeyiz. Bu toplumsal bir problem ve hepimiz biraz suçluyuz.
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NURGÜL YEŞİLÇAY
Şule Özge için; Ceren Gülenay için tweet atıyor! Ardından katlediliyor! Ve döngü böyle devam ediyor, devran böyle dönüyor! Gencecik kızlarımız, koca koca kadınlarımız ölümü bekliyor sadece bugün de ölmediği için şükrederek!
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BERNA LAÇİN
Cinayetinin arkasında başka şeyler olduğuna inanıyorum ! Bu kadar güzel bir kız üstelik balerin ve bir katil niyeyse çarşı iznine salınıyor ve gidip bu bahar dalı gibi kızı tesadüfen öldürüyor. Ya başka karanlık düşüncelerin kurbanı olduysa? Çok derin araştırılmalı...
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DOĞA RUTKAY
Sosyal medyanın gücü deyip sevinmek! Giden canın ardından gözyaşlarımızı bitti mi sandınız? Daha acısı dinmeden bir kardeşimiz daha alındı hayattan!
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SUNAY AKIN
Trafik kazalarına alıştırıldık... Her yıl yüzlerce insanımızın yollarda can vermesini kanıksadık... Öyle ya, trafik bu, ölünür... Çoklu ölümle sonuçlanan kaza haberlerini okuyor ve unutuyoruz... Bir kişinin can verdiği kazalar haber bile olmuyor zaten... Kasım ayında 39 kadın öldürüldü!.. Kadın cinayetleri haberleri de sıradanlaştı!.. Kadınlar avcıların peşine düştüğü ceylanlar gibi yaşıyorlar aramızda... O denli tedirgin, o denli korku dolu bakışları... Ceren Özdemir bir balerin, sahne sanatları öğrencisi... Evinin önünde hunharca katledildi... Kadını hayattan dışlayan, köleleştiren, diline dolayan söylemlerin adalet karşısında hesap vermesi için hukukçularımıza büyük görev düşüyor... Bu konuda en büyük görev de üniversitelerin omuzlarında... Bu kabusun nedenleri araştırılmalı, bilimin ışığında çözüm önerileri üretilmelidir... Kadın cinayetlerinin kanıksanmasına izin vermeyeceğiz... Hayır!