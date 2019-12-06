Ceren için yürüdüler... Dikkat çeken güzergah!

Acılı baba sözlerine şöyle devam etti: "Ülkemiz adına temennimiz, başka Cerenler ölmesin. Benim gibi başkaları da bu olayları yaşamasın istiyorum. Üzüntümüz çok büyük. Tüm Türkiye’ye ve bize destek olan herkese çok teşekkür ediyorum. Bizi yalnız bırakmayıp sesimiz olan, sosyal medya takipçileri ve basın mensuplarına da sonsuz teşekkür ediyorum."