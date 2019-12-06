Ceren için yürüdüler... Dikkat çeken güzergah!

Ordu’da, evinin bulunduğu apartmanın girişinde bıçaklanarak öldürülen Ceren Özdemir için yürüyüş düzenlendi. Yürüyüşün güzergahı dikkat çekti.
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Ceren Özdemir için yürüyüş düzenlendi.
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Ceren’in ailesi, arkadaşları ve çok sayıda kişi de eşlik etti.
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Kalabalık ’Biliyor musunuz, ben bu çağdan nefret ettim. Etimle, kemiğimle, hücrelerimle nefret ettim’ yazılı pankartla yürüyerek, kadın cinayetleri ve kadına yönelik şiddet olaylarına tepki gösterdi.
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Yürüyüşte ellerinde ’kadın cinayetlerini durduracağız’, ’İyi ki doğdun Ceren’, ’Bu kadar mıydı bir meleğin ömrü’, ’Yasalar, kadınları korusun, iyi hal indirimi son bulsun’ şeklinde yazılı dövizler taşıyanlar da Ceren’e yapılan saldırıyı kınadı.
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Yürüyüşün Ceren Özdemir Olay günü olacaklardan habersiz sokakta evine yürüdüğü 2,5 kilometrelik güzergahta düzenlenmesi dikkat çekti.
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Ordu’da, evinin bulunduğu apartmanın girişinde bıçaklanarak öldürülen Ceren Özdemir için düzenlenen yürüyüşe katılan baba Yılmaz Özdemir, açıklamada bulundu.
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Acılarının büyük olduğunu belirten ve başka Ceren’lerin ölmemesini temenni eden Yılmaz Özdemir, "Vatandaşlarımız, bizim sesimiz olduğu için hepsine çok teşekkür ederiz" dedi.
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Acılı baba sözlerine şöyle devam etti: "Ülkemiz adına temennimiz, başka Cerenler ölmesin. Benim gibi başkaları da bu olayları yaşamasın istiyorum. Üzüntümüz çok büyük. Tüm Türkiye’ye ve bize destek olan herkese çok teşekkür ediyorum. Bizi yalnız bırakmayıp sesimiz olan, sosyal medya takipçileri ve basın mensuplarına da sonsuz teşekkür ediyorum."
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Yürüyüş, Ceren’in saldırıya uğrağı evinin önünde sona erdi.
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Kalabalık, burada Ceren’in hayatını kaybettiği apartmanın girişine karanfiller bıraktı.