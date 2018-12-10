Cep telefonuyla denize girdi

Model Iskra Lawrence, hafta sonunu Miami'de plajda geçirdi. Bir arkadaşıyla plaja giden Lawrence bu arada geçtiğimiz hafta samimi bir şekilde görüntülendiği erkek arkadaşıyla da görüntülü bir konuşma yaptı.
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