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Cep telefonuyla denize girdi

Sevgilisiyle görüntülü konuştuğu cep telefonunu denizde bile elinden bırakmadı.

Hürriyet Haber
10.12.2018 - 13:59 | Son Güncelleme:
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Cep telefonuyla denize girdiNext

Model Iskra Lawrence, hafta sonunu Miami'de plajda geçirdi. Bir arkadaşıyla plaja giden Lawrence bu arada geçtiğimiz hafta samimi bir şekilde görüntülendiği erkek arkadaşıyla da görüntülü bir konuşma yaptı.

FOTOĞRAFLAR: BACKGRID USA 

Etiketler: Iskra Lawrence , miami , pembe bikini

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